Анетт Контавейт начнет теннисный турнир в Пекине матчем с Дарьей Гавриловой ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 34) в воскресенье, 1 октября, на стартующем в Пекине теннисном турнире встретится с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (WTA, 22).
Ранее 21-летняя Контавейт и 23-летняя Гаврилова друг с другом не встречались.
Гаврилова - уроженка Москвы, до 2015 года представляла на соревнованиях Россию, но затем по финансовым причинам стала выступать под флагом Австралии.
Редактор: Виктор Сольц