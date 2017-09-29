Анетт Контавейт начнет теннисный турнир в Пекине матчем с Дарьей Гавриловой

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.