rus.err.ee

Анетт Контавейт начнет теннисный турнир в Пекине матчем с Дарьей Гавриловой ({{commentsTotal}})

Спорт
Дарья Гаврилова сейчас представляет Австралию
Дарья Гаврилова сейчас представляет Австралию Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 34) в воскресенье, 1 октября, на стартующем в Пекине теннисном турнире встретится с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (WTA, 22).

Ранее 21-летняя Контавейт и 23-летняя Гаврилова друг с другом не встречались.

Гаврилова - уроженка Москвы, до 2015 года представляла на соревнованиях Россию, но затем по финансовым причинам стала выступать под флагом Австралии.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
28.09

Выручка эстонской молочной промышленности выросла на 30% в первом полугодии

27.09

Правительство одобрило госбюджет на 2018 годОбновлено

27.09

Eesti Raudtee модернизирует железные дороги на Ляэне-Харьюском направлении за 75 млн евро

27.09

Крупнейшая в Эстонии ТЭЦ открылась под Таллинном

27.09

Как бюджет 2018 года повлияет на доходы жителей Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Ян Каплинский

Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке

Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".

Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
14:39

Более тысячи призывников приступят на следующей неделе к срочной службе

14:31

Продавший Маарду ржавые трубы за 250 000 евро Чарли Вийкберг возглавит продажи в Eesti Energia

14:18

Госпрокуратура передала в суд дело экс-руководителей Таллиннского порта

13:48

Анетт Контавейт начнет теннисный турнир в Пекине матчем с Дарьей Гавриловой

13:27

В Германии разыскивают человека, отравившего детское питание в торговом центре

13:04

Инфографика зарплат в госсекторе: работники министерств получают от 1700 до 2100 евро в месяц

13:03

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной РоссииОбновлено

12:36

После завершения матча Эстония-Босния Elron отправит дополнительную электричку в Кейла

11:25

С 3 по 5 октября в Таллинне пройдут Дни предпринимательства

11:11

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси залили строительной пеной и разрисовали

10:48

LIVE: в "Котле культуры" лидеры ЕС обсуждают будущее цифровой экономики

10:25

Местные самоуправления получат пособия на развитие жилищного фонда

10:18

В пятницу в центре Таллинна значительно ограничено движение в связи с саммитом ЕС

10:18

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: