Госпрокуратура передала в суд дело экс-руководителей Таллиннского порта

В пятницу, 29 сентября, Госпрокуратура отправила в суд дело о коррупции в государственной компании Tallinna Sadam (Таллиннский порт), ключевыми фигурами которого являются бывшие члены правления предприятия Айн Кальюранд и Аллан Кийль.

Следствие по делу длилось примерно три года. На основе собранных доказательств Госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении крупных взяток и отмывании денег в период с 2005 по 2015 год, передает новостной портал ERR.

Обвинение в получении взятки предъявлено и бывшему руководителю отдела обслуживания Таллиннского порта Мартину Пайде. Кроме того, обвиняются семь физических и два юридических лица в даче взятки и посредничестве в этом деле.

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд брали у нескольких предприятий взятки за то, чтобы их договорные отношения с AS Tallinna Sadam строились на самых льготных условиях.

За десять лет Кийль и Кальюранд, действуя как сообща, так и по отдельности, согласились получить взяток на сумму примерно четыре миллиона евро. Большую часть этой суммы - около трех миллионов евро- получил Кийль от представителей судостроительных заводов Турции и Польши за возможность заключить договоры о продаже паромов с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam - TS Laevad.

В общем Пайде согласился получить более 40 000 евро в виде взяток, Кальюранд - примерно 400 000 евро, а Кийль - более 3 500 000 евро.

Пайде и Кальюранд получили эти взятки в полном объеме, а до Кийля дошло 2,5 миллиона евро. Оставшуюся сумму он не получил, поскольку был задержан как подозреваемый в совершении преступления.

Госпрокурор Лаура Фельдманис сказала, что Кийль и Кальюранд брали взятки в корыстных целях. "Согласно обвинению, есть основания полагать, что Кийль и Кальюранд последовательно брали взятки в течение многих лет. Для сокрытия преступного происхождения полученных взяток и реальных владельцев денег использовались различные юридические и физические лица. В рамках уголовного следствия взятые ими в форме взятки суммы были арестованы", - добавила Фельдманис.

Кийль и Кальюранд были задержаны 26 августа 2015 года, когда прокуратура предъявила обоим подозрение в получении взяток в крупном размере. Оба были освобождены из-под стражи в начале 2016 года.

Досудебное расследование уголовного дела провела Полиция безопасности под руководством Госпрокуратуры.