Продавший Маарду ржавые трубы за 250 000 евро Чарли Вийкберг возглавит продажи в Eesti Energia

Руководить отделом продаж в Eesti Energia с октября будет Чарли Вийкберг, сообщила госкомпания. Вийкберг в 2016 году продал городу Маарду полностью амортизированную сеть водоснабжения в районе Крооди за 250 000 евро против чего выступала местная оппозиция.

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что в лице Чарли Вийкберга команда Eesti Energia пополнится сильным руководителем и финансовым экспертом. "У него большой опыт работы в финансовом мире, в котором Чарли Вийкберг очень хорошо ориентируется. Кроме этого он работал как в частном, так и в государственном секторе, это тоже пригодится ему в новой работе", – сказал Суттер.

По словам Чарли Вийкберга, он был очень рад получить от Eesti Energia предложение о работе руководителем по торговле энергией. "Работа в Eesti Energia позволит мне вернуться к большой страсти моей молодости – к торговле. Торговля энергией в целом и деятельность Eesti Energia на глобальном рынке масел и на региональном рынке электроэнергии в качестве покупателя и продавца представляют собой быстро развивающуюся сферу деятельности, которая позволит мне испытать себя с совершенно нового ракурса", – рассказал Чарли Вийкберг.

C июля 2014 по ноябрь 2016 года Чарли Вийкберг был владелцем фирмы Maardu Veevärk. Фирма снабжала водой промышленный район Крооди в Маарду. Летом 2016 года депутаты городского собрания на экстренном заседании приняли решение купить сеть водоснебжения в этом районе за 250 000 евро. Оппозиция в городском собрании выступала против, ссылаясь документы городской управы, в которых указывалось на то, что трубы полностью амортизированы. Городские власти объяснили необходимость покупки ржавых труб тем, что фирме грозило банкротство, и без воды могли остаться десятки предприятий.

Кроме проблемной фирмы Maardu Veevärk Вийкберг был финансовым директором Eesti Loto, заместителем финансового директора Eesti Raudtee и руководителем отдела Таллиннской городской управы.

Чарли Вийкберг будет руководить продажами всех продуктов госкомпании: электроэнергии, сланцевого масла и газа, квот на выборсы углекислого газа.