Более тысячи призывников приступят на следующей неделе к срочной службе ({{commentsTotal}})
На следующей неделе к срочной службе в рамках последнего в этом году призыва приступает более тысячи молодых людей.
По приглашению Департамента оборонных ресурсов в понедельник и среду к срочной службе приступит более тысячи юношей, сообщил департамент.
В рамках третьего и последнего за этот год призыва срочные служащие приступят к восьмимесячной службе. По итогам срочной службы они пополнят рядовой состав подразделений Сил обороны.
Большая часть призывников будет проходить срочную службу в 1-й и 2-й пехотной бригаде.
Редактор: Надежда Берсенёва
Источник: BNS