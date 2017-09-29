"Обломок НЛО" в столичном районе Меривялья оказался сплавом для легирования стали

Ученые института геологии Таллиннского технического университета в пятницу представили результаты анализа найденного в Меривялья сплава, на протяжении ряда лет вызывающего повышенный интерес увлекающихся уфологией.

По словам проводившего анализ геолога Сийма Паюсааре, предмет имеет очевидное искусственное происхождение, сообщил в пятницу, 29 сентября, портал ERR Novaator.

По всей вероятности, речь идет о феррохроме, т.е. сплаве из 68% железа и 23% хрома. Еще 7% образует никель, а 2% - различные добавки. Такие сплавы используются в промышленности для легирования сталей.

В 1980-е годы анализ этого предмета проводился методом спектрального анализа, который позволяет очень хорошо определить составные элементы сплава, но с большой измерительной ошибкой при определении их пропорций, которая может достигать 50%.

Для проведенного сейчас анализа использовался метод более точного рентгеноспектрального анализа.

Научный сотрудник института геологии ТТУ Рутт Хинтс пояснила, что лично она придерживается гипотезы академика Анто Раукаса, который считал случайно обнаруженный при рытье колодца предмет захороненным в Меривялья отходом или сырьем судостроительной промышленности.

Таинственный аспект находке придал пирит - довольно распространенный в Эстонии сульфидный минерал, для дробления которого при рытье колодца потребовалось применить существенную силу. Этот минерал имеет металлический отблеск.

Хинтс добавила, что сообщающие о находке в Эстонии "золота" люди обычно приносят геологам куски пирита. При окислении минерал может распадаться на соляную кислоту, оксиды железа и гипс.

Если сплав был обнаружен среди пирита, то непонятно, как он туда попал. При этом ученая отметила отсутствие полной уверенности в том, что кусок металла был действительно обнаружен при рытье первоначального колодца.

Один кусок найденного в Меривялья сплава хранится в фондах института геологии. При появлении общественного интереса ученые сделали новый анализ для определения его состава.