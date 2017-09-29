Майт Клаассен переизбран ректором Университета естественных наук

Ректором Университета естественных наук (Eesti Maaülikool) на новый срок был переизбран Майт Клаассен, который был единственным кандидатом на этот пост.

За Клаассена проголосовали 129 членов коллегии выборщиков, передает пресс-служба действующего в Тарту вуза.

В коллегию выборщиков входят 229 человек, голосовать пришли - 169.

Для избрания нужно было набрать 115 голосов.

Ректор избирается на пять лет. Новый срок начнется 1 января 2018 года.

Клаассен должен был стать кандидатом в мэры Выру от Партии реформ на предстоящих 15 октября муниципальных выборах, однако затем он изменил свое решение. "Я решил в пользу Университета естественных наук и Тарту", - заявил Клаассен в конце июля.

В 1993 Клаассен впервые стал ректором Университета естественных наук. Работал на этом посту до 1997 года. Затем активно включился в политическую жизнь. Был министром образования (1997-1999), старейшиной Выруского уезда (2000-2004) и депутатом Рийгикогу (2004-2007). С 2008 года снова возглавляет Университет естественных наук.