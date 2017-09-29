Новым председателем совета фирмы Riigi Kinnisvara AS стал Сулев Луйга ({{commentsTotal}})
На расширенном заседании совета предприятия Riigi Kinnisvara AS (RKAS), состоявшемся 28 сентября, новым председателем совета организации был выбран Сулев Луйга.
Также новыми членами совета, в дополнение к нынешним - Мареку Похла и Тыну Тоомпарку - выбраны Кайе Карниол и Марианне Паас. Полномочия всех членов совета действительны до 12 июня 2020 года. Из совета фирмы был отозван Тармо Порганд.
Совет RKAS также удовлетворил заявления Аэт Туммелехт и Тармо Порганда о выходе из аудиторской комиссии. Новыми члена комиссии совет назначил Кайе Карниол и Марианне Паас.
Фирма по поиску персонала Amrop объявила конкурс по замещению нового председателя правления RKAS и представила совету отчет. На пост председателя правления было подано 32 заявки, дальнейший отбор и собеседования с кандидатами состоятся в основном в течение октября.
Редактор: Надежда Берсенёва