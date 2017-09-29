В Москве вновь задержан Алексей Навальный

Московская полиция подтвердила, что оппозиционер Алексей Навальный задержан. Как сообщили информагентствам в московском управлении МВД, причиной задержания стали его призывы выходить на несанкционированные митинги.

"Сегодня сотрудниками главного управления МВД России по Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный", - цитирует агентство ТАСС сообщение пресс-службы ведомства, передает Русская служба Би-би-си.

При этом ранее в отделении полиции по Даниловскому району, куда доставили Навального, Русской службе Би-би-си заявили, что оппозиционера не задерживали, а просто привели к ним для дачи неких объяснений.

"С чего вы взяли, что он задержан. По книге задержаний Навальный не проходит. Если его привели сюда для дачи каких-то объяснений, это не значит, что он задержан", - сказали Русской службе Би-би-си в дежурной части. При этом в полиции не стали уточнять, каких именно объяснений ждут от Навального.

Ранее Навальный сообщил в своем "Инстаграме", что его задержали, и опубликовал видеозапись беседы с полицейскими.

"Ох как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал - задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина - из неё полиция. Везут в ОВД "Даниловский" вроде", - написал Навальный.

"Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знает. За что, говорю, задержан? - Сейчас разберёмся", - написал чуть позднее Навальный в своем "Твиттере".

"Кремль воспринимает мои встречи с избирателями как огромную угрозу и даже оскорбление - ведь к ним на встречи никто бесплатно не приходит", - добавил он еще чуть позже.

Чуть позже стало известно, что и начальник штаба Навального Леонид Волков задержан полицией в Нижнем Новгороде, на него составляют протокол. "Составляют на меня протокол по 20.2.8 и задерживают", - написал Волков в твиттере.

Согласования и отказы

В пятницу вечером Навальный намеревался провести митинг в Нижнем Новгороде, который администрация города отказалась согласовать. Мероприятие запланировано на 18.00 на площади Маркина.

Областная полиция призвала жителей и гостей Нижнего Новгорода воздержаться от участия в митинге оппозиционера, сообщила пресс-служба местного управления МВД.

Накануне Навальный перепостил в твиттере запись начальника своего штаба Алексея Волкова о том, что акция в Нижнем Новгороде якобы согласована.

Политик также намерен провести митинг 7 октября в Санкт-Петербурге на Марсовом поле, но 28 сентября в администрации города заявили, что не давали согласия на проведение встречи Навального со сторонниками.