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Президент Литвы призвала создать силы кибербезопасности ЕС ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите ЕС в таллиннском
Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите ЕС в таллиннском "Котле культуры". Автор: Сийм Лыви/ERR
Председательство в ЕС

Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите Евросоюза (ЕС) в Таллинне предложила создать кибернетические силы быстрого реагирования ЕС.

В сообщении президентского ведомства говорится, что такие силы обеспечат оперативный ответ на кибернетические атаки и укрепят превенцию.

Грибаускайте представила на проходящем в пятницу в Таллинне цифровом саммите ЕС инициативу создания европейского "кибернетического Шенгена" на фоне обсуждения углубленной интеграции ЕС в области обороны.

"По словам главы Литовского государства, нужно не только оперативно обмениваться информацией, но при этом и защищаться, поэтому кибернетическая безопасность должна стать составной частью политики ЕС в областях безопасности и обороны. (...) Также важно общими усилиями развивать технологические средства для установления кибернетических угроз и их нейтрализации", - говорится в пресс-релизе.

По словам президента, злоумышленные кибератаки все больше ставят под угрозу стремительно растущую цифровую экономику ЕС.

В прошлом году в Литве зафиксировано более 50 000 киберинцидентов, а во всем ЕС их фиксируется около 4 000 ежедневно.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS

грибаускайтесаммит в таллинне


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