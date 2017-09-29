Президент Литвы призвала создать силы кибербезопасности ЕС

В сообщении президентского ведомства говорится, что такие силы обеспечат оперативный ответ на кибернетические атаки и укрепят превенцию.

Грибаускайте представила на проходящем в пятницу в Таллинне цифровом саммите ЕС инициативу создания европейского "кибернетического Шенгена" на фоне обсуждения углубленной интеграции ЕС в области обороны.

"По словам главы Литовского государства, нужно не только оперативно обмениваться информацией, но при этом и защищаться, поэтому кибернетическая безопасность должна стать составной частью политики ЕС в областях безопасности и обороны. (...) Также важно общими усилиями развивать технологические средства для установления кибернетических угроз и их нейтрализации", - говорится в пресс-релизе.

По словам президента, злоумышленные кибератаки все больше ставят под угрозу стремительно растущую цифровую экономику ЕС.

В прошлом году в Литве зафиксировано более 50 000 киберинцидентов, а во всем ЕС их фиксируется около 4 000 ежедневно.