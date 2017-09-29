rus.err.ee

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти" ({{commentsTotal}})

За рубежом
Герхард Шредер
Герхард Шредер Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом

Совет директоров "Роснефти" избрал председателем экс-канцлера Германии, главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера.

Об этом сообщил сам Шредер на пресс-конференции по итогам внеочередного собрания акционеров "Роснефти", передает "Интерфакс".

В пятницу в Санкт-Петербурге был избран новый состав совета директоров. Он был увеличен с 9 до 11 человек, в совет помимо действовавших членов вошли Шредер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Решение поручить ответственный пост Шредеру объясняется тем, что он последовательно выступал за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере.

До Шредера совет директоров "Роснефти" возглавлял помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что негативно воспринимает намерение бывшего германского канцлера стать членом совета директоров российской компании "Роснефть".

Крупнейшие акционеры "Роснефти" на 1 сентября 2017 года: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19,5%).

Редактор: Виктор Сольц

роснефтьгерхард шредер


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
08:15

Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски

28.09

Эстония получила от продажи эмиссионных квот более 23,5 млн евро

28.09

Выручка эстонской молочной промышленности выросла на 30% в первом полугодии

27.09

Правительство одобрило госбюджет на 2018 годОбновлено

27.09

Eesti Raudtee модернизирует железные дороги на Ляэне-Харьюском направлении за 75 млн евро

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Ян Каплинский

Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке

Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".

Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Радио 4

Новый Старый Свет

Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран. 

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
16:12

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

16:05

LIVE: в "Котле культуры" лидеры ЕС обсуждают будущее цифровой экономикиОбновлено

15:48

В Москве вновь задержан Алексей Навальный

15:20

"Обломок НЛО" в столичном районе Меривялья оказался сплавом для легирования стали

15:19

Новым председателем совета фирмы Riigi Kinnisvara AS стал Сулев Луйга

14:51

Майт Клаассен переизбран ректором Университета естественных наук

14:39

Более тысячи призывников приступят на следующей неделе к срочной службе

14:31

Продавший Маарду ржавые трубы за 250 000 евро Чарли Вийкберг возглавит продажи в Eesti Energia

14:18

Госпрокуратура передала в суд дело экс-руководителей Таллиннского порта

13:48

Анетт Контавейт начнет теннисный турнир в Пекине матчем с Дарьей Гавриловой

13:27

В Германии разыскивают отравившего детское питание в торговом центре

13:04

Инфографика зарплат в госсекторе: работники министерств получают от 1700 до 2100 евро в месяц

13:03

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной РоссииОбновлено

12:36

После завершения матча Эстония-Босния Elron отправит дополнительную электричку в Кейла

Полезно знать

Топ читаемости
28.09

ФОТО: повешенная на дерево в Нарве кукла привлекла внимание полиции

28.09

ФОТО и КАРТА: в четверг и пятницу в центр Таллинна на автомобиле ехать не стоитОбновлено

10:18

В пятницу в центре Таллинна значительно ограничено движение в связи с саммитом ЕС

28.09

Бородич VS Сытник: агрессивная реклама, шкура неубитого медведя и тараканы в головахОбновлено

28.09

ФОТО: именитые европейские политики прибыли в Таллинн

28.09

Уездные автобусы станут бесплатными при условии обязательной валидации поездок

11:11

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси залили строительной пеной и разрисовали

10:18

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

28.09

Гражданина Молдовы посадили в тюрьму за предложение взятки эстонскому пограничнику

28.09

"Инсайт": департамент скрыл информацию об употреблении яичного порошка с фипронилом в Эстонии

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
11:25

С 3 по 5 октября в Таллинне пройдут Дни предпринимательства

10:25

Местные самоуправления получат пособия на развитие жилищного фонда

07:46

Карточки избирателей должны попасть к адресатам не позднее 30 сентября

28.09

Активность гражданского общества растет

28.09

Правительство выделит 15 миллионов евро на содержание транзитных дорог

28.09

Пало: продолжением "цифрового саммита" станет встреча министров инфотехнологий

28.09

В октябре стартует кампания "Год выбора" в поддержку учеников профучилищ

28.09

В октябре одинокие пенсионеры получат дополнительное пособие

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: