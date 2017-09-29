Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

Об этом сообщил сам Шредер на пресс-конференции по итогам внеочередного собрания акционеров "Роснефти", передает "Интерфакс".

В пятницу в Санкт-Петербурге был избран новый состав совета директоров. Он был увеличен с 9 до 11 человек, в совет помимо действовавших членов вошли Шредер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Решение поручить ответственный пост Шредеру объясняется тем, что он последовательно выступал за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере.

До Шредера совет директоров "Роснефти" возглавлял помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что негативно воспринимает намерение бывшего германского канцлера стать членом совета директоров российской компании "Роснефть".

Крупнейшие акционеры "Роснефти" на 1 сентября 2017 года: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19,5%).