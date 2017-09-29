На Хийумаа охотники подстрелили лося с рогами-париком

В Эммасте (Хийумаа) охотники подстрелили лося с необычными рогами, который еще в сентябре 2014 года попадал в объектив установленных в лесу фотокамер.

Дальнейшая судьба рогов, которые носят название рога-парик, пока неизвестна. Сейчас изучаются биологические пробы, сообщает Эстонское общество охотников, поэтому они пока не могут назвать точный возраст лося.

Рога-парик обычно начинают формироваться вследствие травм половых органов, но иногда видоизмененные рога могут образовываться из-за недоразвития яичек или крипторхизма (неопущения яичек в мошонку).

Такие необычные рога животное не сбрасывает всю жизнь. У лосей такое явление встречается крайне редко.

Его причиной могут стать болезни, нехватка еды, гормональные сбои, различные повреждения или генетические нарушения.