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Квартирное товарищество может запретить курить в окно ({{commentsTotal}})

Эстония
Кира Эвве
Эстония

По словам специалиста отдела здоровья населения Министерства социальных дел Айве Теллинг, закон не запрещает людям курить в собственной квартире, на своем балконе или в окно, но это может сделать квартирное товарищество, внеся запрет в свой устав.

Всё чаще в Министерство социальных дел обращаются люди с проблемой - курят соседи, а дым от сигарет поднимается в их квартиру. Как пояснила в интервью программе "Подробности" на "Радио 4" специалист отдела здоровья населения Министерства социальных дел Айве Теллинг, закон не запрещает людям курить в собственной квартире.

"С этой проблемой в наше министерство обращается много людей. В данном случае человек курит у себя дома. Это частная собственность, и поэтому по закону там никто не может запретить курить. Здесь остается надеяться только на соседскую взаимопомощь и вежливость", - сказала Теллинг.

По ее словам, закон запрещает курение в местах общественного пользования, таких как подъезды и общие балконы.

"Что же касается частной собственности, то здесь мы не в силах делать выбор за людей. Мы провели кампанию совместно с Институтом развития здоровья о том, что табачный дым вреден для здоровья, в том числе и для здоровья пассивных курильщиков", - добавила Теллинг.

Ведущая передачи напомнила, что несколько лет назад, когда составлялась так называемая "Зеленая книга", разгорелись жаркие споры о том, стоит ли запретить курение в окно или на балконах собственных квартир, но потом эти дебаты резко стихли.

"Еще до издания "Зеленой книги" мы пришли к выводу, что законом нельзя запретить курение дома, поскольку отслеживать выполнение этого пункта будет крайне сложно. Тогда все закончилось как раз этой информационной программой и тем, что такой пункт можно занести в устав квартирного товарищества, которое может это запретить. Этой возможностью мало пользуются, но она есть", - пояснила Теллинг.

Редактор: Надежда Берсенёва

квартирное товариществокурение


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