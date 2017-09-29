Актуальная камера 29.09.2017 (18:00)

С пятницы, 29 сентября, в интернете открылся доступный для всех сайт Министерства иностранных дел Эстонии о санкционной политике Европейского Союза и ограничительных мерах, применяемых сообществом в режиме реального времени.
Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.
Предвыборная реклама Партии реформ, в которой противопоставляются русские и эстонцы, опасна, потому что она генерирует конфликт.
Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".
Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран.