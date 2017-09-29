rus.err.ee

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия ({{commentsTotal}})

Выборы
Владислав Велижанин
Акция EKRE возле Котла культуры
Акция EKRE возле Котла культуры Автор: Scanpix/Postimees
Выборы

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

Когда я думаю об агрессивном национализме в Эстонии, то думаю об EKRE. Это неслучайно: буквально только что члены этой замечательной партии порадовали нас митингом перед Котлом культуры, куда прибыла, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как видно из галереи издания Postimees, демонстранты развернули множество плакатов, выражающих ненависть и страх перед беженцами с Ближнего востока и из Африки. Сама Меркель при этом сравнивалась со Сталиным и Гитлером (не спрашивайте, почему). Носители свастики органично довершали зрелище.

Надо признать, что я знаю немало русских людей, которые одобрили бы подобное мероприятие. Достаточно вспомнить ставший культовым в свое время фильм "Брат" с его знаменитой сценой, где Данила Багров лихо прогоняет кавказских мигрантов из трамвая, сопровождая это пикантной расистской цитатой, ставшей крылатой.

Презрение к людям восточной внешности, а также к ЛГБТ и сторонникам сильной Европы – вполне распространено как среди эстонцев, так и русских. Но если кто-то из русских эстонцев, придя к такому выводу, решит голосовать за националистов, то я хочу напомнить: русофобия – обратная и неизменная сторона националистической риторики.

Три дня назад в Тарту начались Высшие курсы гособороны на русском языке. Перед участниками (среди которых был и ваш покорный слуга) выступал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. На мой взгляд, это было замечательно, но самое важное в данной истории начинается позже. Под опубликованной в Delfi статьей собралось несколько десятков комментариев, клянущих на чем свет стоит как господина Ратаса, так и русских мизераблей, которым напрасно даровали возможность углубить познания в деле защиты родины.

Оказывается, с русскими вообще нельзя иметь дело, а премьер допустил чуть ли не самый глубочайший промах в своей карьере, показавшись перед аудиторией из неэстонцев. Я готов биться об заклад, что о беженцах и геях эти комментаторы высказались бы ничуть не лучше. Почитайте их высказывания сами, если не верите мне. Слабонервных прошу отойти от голубых экранов.

Я уже вижу, как все написанное выше вызывает ряд вопросов и возражений. Да, дельфийские комментаторы и демонстранты перед Котлом культуры не отражают полноту мнений в эстонском обществе и даже в отдельно взятой партии EKRE. Однако я бы не говорил о расцвете ксенофобии, если бы за этим не стояла еще одна большая политическая сила – Партия реформ.

Этой осенью первым серьезным националистическим выпадом под знаменем белки стала жесткая предвыборная реклама, в которой было два графика. На одном: политические предпочтения "этнических" эстонцев – там впереди всех Партия реформ. На другом – неэстонцы, среди которых лидирует Центристская партия. Ну и посыл всего этого чувствуется соответствующий. В духе, что вот свои, а вот чужие. Докажи, мол, товарищ эстонец, что ты настоящий патриот, и голосуй за "проэстонскую" партию. И не думай не прийти на выборы, коварные Иваны не спят и исправно голосуют за центристов!

Дальше – больше. Реформисты взялись за ту злополучную рекламу Центристской партии, которую я тоже критиковал. Но как извратили ее нынешние оппозиционеры – это надо видеть. В своем собственном клипе реформисты вопрошают на эстонском: "Почему важно, что ты голосуешь за Центристскую партию?".

И после этого как бы в ответ идут кадры с оригинальной рекламы центристов: "русские детские сады, русские школы, Центр русской культуры". И вот так далее. Лучше непременно откройте и посмотрите сами это творение, но, надеюсь, и с моих слов понятно, какова задумка Партии реформ. Да в общем-то даже и гадать не надо, у них самих в описании к видео это написано: "Tõesti, ühes asjas on Keskerakonnal siiski ka õigus, 15. oktoobril valid Sina, kas jätkub eestlaste pealinna venestamine vői tehakse sellele lõpp".

То есть они уже не просто намекают, а открыто ставят вопрос ребром: 15 октября вы выбираете, будет ли продолжаться русификация столицы эстонцев (!) или этому положат конец. Ну прямо-таки "окончательное решение русского вопроса". Я-то, наивный, думал, что его и не было. А оно всё вот как.

Как бы это ни звучало теперь, я всегда был неплохого мнения о Партии реформ. Я ожидал, что они будут строить свою предвыборную кампанию на обвинениях центристов в коррупции, о чем на самом деле довольно много слышно.

Можно было попробовать зайти с другой стороны и заявить, что при реформистах конец положат стремлению эстонской столицы к коммунизму – все-таки есть прослойка избирателей, которые против бесконечных бесплатных услуг, обещаемых за счет налогоплательщика. Но вместо этого – противопоставление русских и эстонцев лоб в лоб, самая неприкрытая ксенофобия. Впрочем, я рад, что теперь маски сняты.

Автор этого блога Владислав Велижанин - студент второго курса Таллиннского университета по специальности "Связи с общественностью" (Suhtekorraldus) и активный член молодежной организации "Открытая республика". Дневник, посвященный муниципальным выборам 2017, ведется в рамках совместного с ERR университетского проекта "Vali ära vali", посвященного предстоящим выборам. Быть активным гражданином – увлекательно! Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Все записи в предвыборном блоге автора доступны здесь.



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Сайт о санкциях ЕС.

МИД Эстонии открыл сайт о санкциях

С пятницы, 29 сентября, в интернете открылся доступный для всех сайт Министерства иностранных дел Эстонии о санкционной политике Европейского Союза и ограничительных мерах, применяемых сообществом в режиме реального времени.

выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
08:15

Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски

28.09

Эстония получила от продажи эмиссионных квот более 23,5 млн евро

28.09

Выручка эстонской молочной промышленности выросла на 30% в первом полугодии

27.09

Правительство одобрило госбюджет на 2018 годОбновлено

27.09

Eesti Raudtee модернизирует железные дороги на Ляэне-Харьюском направлении за 75 млн евро

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Ян Каплинский

Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке

Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".

Председательство Эстонии в ЕС
ТЕСТ: А вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

LIVE по четвергам в 12:00
последние новости
19:13

В Тартумаа погиб 67-летний водитель мотороллера

19:00

В Москве вновь задержан Алексей НавальныйОбновлено

18:52

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной РоссииОбновлено

18:49

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

18:14

Актуальная камера 29.09.2017 (18:00)

18:02

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

17:39

LIVE: в "Котле культуры" лидеры ЕС обсуждают будущее цифровой экономикиОбновлено

17:32

Эстонские женщины смогут выбирать себе место службы в любой воинской части

17:13

Квартирное товарищество может запретить курить в окно

16:46

МИД Эстонии открыл сайт о санкциях

16:33

На Хийумаа охотники подстрелили лося с рогами-париком

16:12

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

16:03

Президент Литвы призвала создать силы кибербезопасности ЕС

15:20

"Обломок НЛО" в столичном районе Меривялья оказался сплавом для легирования стали

актуальная камера
топ читаемости
28.09

ФОТО: повешенная на дерево в Нарве кукла привлекла внимание полиции

28.09

ФОТО и КАРТА: в четверг и пятницу в центр Таллинна на автомобиле ехать не стоитОбновлено

10:18

В пятницу в центре Таллинна значительно ограничено движение в связи с саммитом ЕС

18:02

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

28.09

ФОТО: именитые европейские политики прибыли в Таллинн

10:18

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

28.09

Уездные автобусы станут бесплатными при условии обязательной валидации поездок

13:04

Инфографика зарплат в госсекторе: работники министерств получают от 1700 до 2100 евро в месяц

17:39

LIVE: в "Котле культуры" лидеры ЕС обсуждают будущее цифровой экономикиОбновлено

28.09

Бородич VS Сытник: агрессивная реклама, шкура неубитого медведя и тараканы в головахОбновлено

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: