Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

Когда я думаю об агрессивном национализме в Эстонии, то думаю об EKRE. Это неслучайно: буквально только что члены этой замечательной партии порадовали нас митингом перед Котлом культуры, куда прибыла, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как видно из галереи издания Postimees, демонстранты развернули множество плакатов, выражающих ненависть и страх перед беженцами с Ближнего востока и из Африки. Сама Меркель при этом сравнивалась со Сталиным и Гитлером (не спрашивайте, почему). Носители свастики органично довершали зрелище.

Надо признать, что я знаю немало русских людей, которые одобрили бы подобное мероприятие. Достаточно вспомнить ставший культовым в свое время фильм "Брат" с его знаменитой сценой, где Данила Багров лихо прогоняет кавказских мигрантов из трамвая, сопровождая это пикантной расистской цитатой, ставшей крылатой.

Презрение к людям восточной внешности, а также к ЛГБТ и сторонникам сильной Европы – вполне распространено как среди эстонцев, так и русских. Но если кто-то из русских эстонцев, придя к такому выводу, решит голосовать за националистов, то я хочу напомнить: русофобия – обратная и неизменная сторона националистической риторики.

Три дня назад в Тарту начались Высшие курсы гособороны на русском языке. Перед участниками (среди которых был и ваш покорный слуга) выступал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. На мой взгляд, это было замечательно, но самое важное в данной истории начинается позже. Под опубликованной в Delfi статьей собралось несколько десятков комментариев, клянущих на чем свет стоит как господина Ратаса, так и русских мизераблей, которым напрасно даровали возможность углубить познания в деле защиты родины.

"Однако я бы не говорил о расцвете ксенофобии, если бы за этим не стояла еще одна большая политическая сила – Партия реформ".

Оказывается, с русскими вообще нельзя иметь дело, а премьер допустил чуть ли не самый глубочайший промах в своей карьере, показавшись перед аудиторией из неэстонцев. Я готов биться об заклад, что о беженцах и геях эти комментаторы высказались бы ничуть не лучше. Почитайте их высказывания сами, если не верите мне. Слабонервных прошу отойти от голубых экранов.

Я уже вижу, как все написанное выше вызывает ряд вопросов и возражений. Да, дельфийские комментаторы и демонстранты перед Котлом культуры не отражают полноту мнений в эстонском обществе и даже в отдельно взятой партии EKRE. Однако я бы не говорил о расцвете ксенофобии, если бы за этим не стояла еще одна большая политическая сила – Партия реформ.

Этой осенью первым серьезным националистическим выпадом под знаменем белки стала жесткая предвыборная реклама, в которой было два графика. На одном: политические предпочтения "этнических" эстонцев – там впереди всех Партия реформ. На другом – неэстонцы, среди которых лидирует Центристская партия. Ну и посыл всего этого чувствуется соответствующий. В духе, что вот свои, а вот чужие. Докажи, мол, товарищ эстонец, что ты настоящий патриот, и голосуй за "проэстонскую" партию. И не думай не прийти на выборы, коварные Иваны не спят и исправно голосуют за центристов!

Дальше – больше. Реформисты взялись за ту злополучную рекламу Центристской партии, которую я тоже критиковал. Но как извратили ее нынешние оппозиционеры – это надо видеть. В своем собственном клипе реформисты вопрошают на эстонском: "Почему важно, что ты голосуешь за Центристскую партию?".

"То есть они уже не просто намекают, а открыто ставят вопрос ребром: 15 октября вы выбираете, будет ли продолжаться русификация столицы эстонцев (!) или этому положат конец".

И после этого как бы в ответ идут кадры с оригинальной рекламы центристов: "русские детские сады, русские школы, Центр русской культуры". И вот так далее. Лучше непременно откройте и посмотрите сами это творение, но, надеюсь, и с моих слов понятно, какова задумка Партии реформ. Да в общем-то даже и гадать не надо, у них самих в описании к видео это написано: "Tõesti, ühes asjas on Keskerakonnal siiski ka õigus, 15. oktoobril valid Sina, kas jätkub eestlaste pealinna venestamine vői tehakse sellele lõpp".

То есть они уже не просто намекают, а открыто ставят вопрос ребром: 15 октября вы выбираете, будет ли продолжаться русификация столицы эстонцев (!) или этому положат конец. Ну прямо-таки "окончательное решение русского вопроса". Я-то, наивный, думал, что его и не было. А оно всё вот как.

Как бы это ни звучало теперь, я всегда был неплохого мнения о Партии реформ. Я ожидал, что они будут строить свою предвыборную кампанию на обвинениях центристов в коррупции, о чем на самом деле довольно много слышно.

Можно было попробовать зайти с другой стороны и заявить, что при реформистах конец положат стремлению эстонской столицы к коммунизму – все-таки есть прослойка избирателей, которые против бесконечных бесплатных услуг, обещаемых за счет налогоплательщика. Но вместо этого – противопоставление русских и эстонцев лоб в лоб, самая неприкрытая ксенофобия. Впрочем, я рад, что теперь маски сняты.

Автор этого блога Владислав Велижанин - студент второго курса Таллиннского университета по специальности "Связи с общественностью" (Suhtekorraldus) и активный член молодежной организации "Открытая республика". Дневник, посвященный муниципальным выборам 2017, ведется в рамках совместного с ERR университетского проекта "Vali ära vali", посвященного предстоящим выборам. Быть активным гражданином – увлекательно! Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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