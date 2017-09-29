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В Тарту ученых из разных стран обсуждают, каким должен быть школьный учебник ({{commentsTotal}})

Эстония
Лилиана Клемент
Эстония

В университетском городе Эстонии проходит международный научный семинар по теме "Школьный учебник как идеологический текст", на котором обсуждают влияние школьных учебников на умы молодых людей в эпоху Интернета, передает "Актуальная камера".

В фокусе внимания ученых из разных стран одна из самых актуальных тем - современный школьный учебник. Доклады на эту тему читают в течение 2 дней.

"Школьная практика, школа - это касается каждого человека, всех поколений. Это касается школьников, учителей и всех людей, которые оканчивали школу. И поэтому то, каким будет школьный учебник, конечно, волнует всех", - сказала организатор семинара, профессор Тартуского университета Любовь Киселева.

По мнению профессоров, идеология современных школьных учебников изменилась, по-крайней мере, в России.

"По сравнению с советскими учебниками они, действительно, гораздо более свободны от идеологии, однако в них есть своя идеология. Конечно, в последнее время - это больше консервативно-патриотическая, охранительная идеология. В этом ничего плохого нет. Само по себе, это один из возможных дискурсов. Но я думаю, что главное - это воспитание читателя, человека, который взрослеет, которому нужны жизненные опоры, чтобы быть взрослым и умным, и справляться со своими жизненными проблемами", - считает профессор Института стратегии развития образования РАО (Москва) Борис Ланин.

Одно из главных противостояний последнего времени: учебник против интернета. И всемирная паутина все чаще выходит победителем в этой схватке. 

"Люди гораздо больше сидят в Интернете, чем читают учебники. Это нормальный процесс. Естественно, учебник будет крайне мало влиять на их самосознание. Я не знаю, как это сейчас происходит в эстонских русскоязычных школах, но думаю, что там крайне мало обращаются к учебнику в гуманитарных дисциплинах", - пояснила докторант Тартуского университета Анна Герасимова.

Семинар включает 16 докладов и объединяет несколько поколений ученых. В нем участвуют не только ученые-филологи, но и литературоведы, историки, социологи из Эстонии, Финляндии, Болгарии и России.

Редактор: Надежда Берсенёва



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rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Семинар в Тарту по поводу школьных учебников

В Тарту ученых из разных стран обсуждают, каким должен быть школьный учебник

В университетском городе Эстонии проходит международный научный семинар по теме "Школьный учебник как идеологический текст", на котором обсуждают влияние школьных учебников на умы молодых людей в эпоху Интернета, передает "Актуальная камера".

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