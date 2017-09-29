Эстонские предприятия активно вербуют работников в Латвии

Предприятия Южной Эстонии все чаще ищут рабочую силу в Латвии. Важную роль при этом играет знание русского и английского языков латвийскими работниками. Корреспондент "Актуальной камеры" побывал на ярмарке труда, которая прошла в латвийском городе Валка и узнал, готовы ли латыши покорять эстонский рынок труда.

Работа за границей становится всё более популярной, кассы по безработице обеих стран обмениваются информацией относительно работников. Если раньше на работу ездили туда, где поближе - в соседние города Валга и Валка, то теперь на транспорте работодателя или на своей машине отправляются на более дальние расстояния - в Тартумаа, Вырумаа или в Валмиеру.

При приёме на работу в другую страну бюрократии не так много. Правда, нужно отметить место жительства, потому что от этого зависит перечисление налогов и страхование здоровья.

"Теперь есть варианты: останется ли работник жить на постоянной основе в Эстонии - в качестве резидента Эстонии или же его можно будет назвать работником, который живет в одной стране, а работает в другой. В этом случае его можно зарегистрировать в качестве работника", - пояснила советник Кассы по безработице Кати Плукк.

Соискатели работы полагают, что в Эстонии зарплаты выше, чем в Латвии. Условия работы в другой стране постоянно сравнивают с теми, что у тебя на родине.

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