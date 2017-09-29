В Тартумаа погиб 67-летний водитель мотороллера

В пятницу, 29 сентября, в поселке Кырвекюла Тартуского уезда столкнулись мотороллер и легковой автомобиль. Управлявший мотороллером 67-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Полиция получила сообщение о ДТП на 126-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в 15:30, передает пресс-служба Лыунаской префектуры.

По первоначальным данным, мотороллер двигался из Йыхви в сторону Тарту, когда в него врезался выехавший с второстепенной дороги автомобиль Volvo, которым управлял 29-летний мужчина.

Водитель мотороллера получил такие тяжкие повреждения, что прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти его жизнь.

Полиция выяснила, что водитель Volvo был трезв и имел права соответствующей категории. Он в ДТП не пострадал.

Был ли трезв водитель мотороллера, выяснится в ходе экспертизы.

Для выяснения деталей происшествия полиция завела уголовное дело. Расследованием руководит Лыунаская окружная прокуратура.