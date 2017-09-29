В субботу стартует чемпионат Эстонии по хоккею

Действующий чемпион - нарвская спортивная школа "Паэмурру" на своей площадке будет принимать тартуский клуб "Вялк", который возвращается в чемпионат после двухлетнего перерыва. А в воскресенье в "Тондираба" состоится столичное дерби между "Викингом" и командой "Вайперс", передает "Актуальная камера".

В чемпионате Эстонии по хоккею выступят четыре команды. Две из них являются новичками, которые пропустили последние сезоны. Место команды "Таллинн" займет столичный клуб "Вайперс", и на хоккейную карту после двухлетней паузы возвращается Тарту и его знаменитый клуб "Вялк".

"Судя по ажиотажу и интересу к нам, болельщики наши, скорее всего, все остались с нами, и, наверное, армия болельщиков даже увеличилась. Если болельщики нас поддержат, то и команда будет очень хорошо играть", - сказал руководитель ХК "Калев-Вялк" Олег Литвяков.

Тартуский "Вялк" постарался вернуть опытных хоккеистов, которые всегда играли за эту команду и становились в ее составе чемпионом.

"Тяжело назвать 30-летних ветеранами. Это Василий Титаренко, Максим Семенов, Ястребов, Яковлев, Рыбушкин. Я не считаю их ветеранами, но получается так, что по эстонским меркам они стали ветеранами", - добавил Литвяков.

Изменения произошли и в команде "Викинг", состав которой пополнился поигравшими за границей игроками сборной Эстонии. А на посту главного тренера Дмитрия Медведева сменил Игорь Андрющенко.

"Главное изменение - это новый главный тренер. Я считаю, что от него исходит весь тренировочный процесс. И очень многое зависит в команде от главного тренера", - пояснил руководитель ХК "Викинг" Анатолий Сизов.

Все четыре команды, включая таллиннский "Вайперс", в составе которого немало молодежи, собираются бороться за первое место. Однако фаворитами считаются другие три клуба.

"Конечно, команда которая два года подряд становилась чемпионом Эстонии, должна ставить задачу - отстоять свой титул, но опять же система чемпионата такова, что в плей-офф может случиться всякое. Самое важное произойдет весной в плей-офф", - считает руководитель СК "Паэмурру" Леонид Гулов.

В регулярном чемпионате четыре команды сыграют между собой шесть кругов, после чего весной все четыре команды сыграют в полуфиналах до двух побед, а победители разыграют финал до трех побед.

"Я считаю, что мы и в прошлом году обязаны были выигрывать чемпионат. Это просто нельзя назвать недоразумением, нарвская команда тоже сильная. Значит, были сделаны какие-то ошибки в процессе подготовки, в процессе ведения самих игр. Команда "Паэмурру" тогда достойно играла, мы проиграли, но в этом году надеемся все-таки выиграть. Но чемпионат обещает быть очень интересным", - пообещал руководитель ХК "Викинг" Анатолий Сизов.