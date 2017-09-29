Бесплатные уездные автобусы появятся летом будущего года ({{commentsTotal}})
C 1 июля будущего года по всей Эстонии проезд на дотируемых государством региональных автобусных маршрутах станет бесплатным для всех пассажиров. Эта реформа коснется не всех автобусных линий – коммерческие линии и организуемый местными самоуправлениями общественный транспорт останутся платным. Одним из условий бесплатного проезда на дотируемых государством автобусных маршрутах явлется повсеместное внедрение на этих линиях валидаторов. С подрбностями Илья Никифоров: