МВД научит жителей Эстонии выживать в кризисных ситуациях

Официальное название проекта - программа по защите населения в кризисной ситуации. На практике это станет руководством по выживанию, например, в разгар военных действий или во время природной катастрофы. Проект еще не стартовал, но некоторые уже во всеоружии. Подробности - в сюжете "Актуальной камеры»"

Как отфильтровать грязную воду, чтобы она была пригодна для питья? Как согреться, когда нет электричества и отопления в доме?

Тоомас Тыниссон рассказал жителям Раплаского уезда, как вести себя в случае экстремальной ситуации, например, природной катастрофы.

"В экстренной ситуации нужно знать, как себя согреть. Можно построить себе так называемый шалаш и жить там или поставить в комнате палатку. Также нужно знать, где взять чистую воду и еду, если магазины все закрыты. Лучше всего, если у вас дома есть недельный запас необходимых продуктов", - рекомендует член Кайтселийта Тыниссон.

Один из дешёвых и действенных приспособлений для фильтрования, например, озёрной воды - это обычная губка, которую можно купить в любом магазине за несколько центов. Также для получения питьевой воды можно использовать бутылку и всего лишь пару трубок. Это лишь одна из хитростей, к которым Тыниссон советует прибегать в самом крайнем случае.

Уроки по выживанию в скором времени будут проходить повсеместно, в том числе и в школах.

"Те, кто в школы не ходит, смогут узнать все основы выживания с помощью СМИ или пройти специальные курсы. Всем заинтересованным мы предлагаем много возможностей для самостоятельного обучения, обучения на курсах и в школах", - пояснил глава оперативной группы по защите населения при МВД Марго Клаос.

План действий при различного рода катастрофах будет представлен в правительство в ноябре.