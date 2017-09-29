Почти 40% финских туристов отправляются за алкоголем в Латвию

Шестьдесят процентов финских туристов покупали этим летом слабоалкогольные напитки в Эстонии, остальные - прокладывали путь в Латвию или другие страны. Это выяснилось из исследования, проведенного учеными наших северных соседей. Одна из главных причин - рост акциза на пиво в Эстонии почти на 70 процентов, передает "Актуальная камера".

Почти 40 процентов туристов из Суоми, которые путешествовали в Эстонию на пароме и привезли с собой на родину слабоалкогольные напитки, закупали их в Латвии или в другой стране. Таковы данные опроса, проведенного летом в Финляндии. Аналитики говорят об изменении поведения финнов в этом вопросе из-за увеличения акциза на пиво почти на 70 процентов. В эстонском Минфине эти данные не подтверждают, но говорят о том, что рост торговли алкоголем в приграничных районах в этом году увеличился на 11%.

"В летние месяцы мы заметили, что пограничная торговля алкоголем действительно выросла. Эти данные также учитывают и финнов, которые устремились к границе Латвии. Но говорить о конкретных цифрах нам пока сложно. Мы скорее оценили всё в целом", - сказала аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Кадри Клаос.

Эстонский Институт конъюнктуры поддерживает точку зрения финских аналитиков - на рост пограничной торговли повлияли налоговые изменения. По словам финских ученых, примерно 10 или 20 процентов финнов готовы целенаправленно отправляются в Эстонию за покупкой алкоголя. Но основной клиент алкогольных магазинов на границе с Латвией - эстоноземельцы.

"Мы знаем, что какое-то число финнов покупало алкоголь в Эстонии в больших количествах в целях предпринимательства. Именно они, возможно, и испытывают интерес к более длительным поездкам и могут отправиться в алкогольные магазины на границу с Латвией. Если приглядеться к клиентам этих магазинов, то там есть машины с финскими номерами, но их немного", - прокомментировала Марье Йозинг.

Опрос также показал, что более 90 процентов крепких напитков финны приобрели летом в Эстонии.