В субботу без существенных осадков

Ночью облачно с прояснениями. Местами туман, и кое-где возможен слабый дождь. Ветер в основном восточных направлений от 1 до 6 м/с. Температура воздуха от 3 до 8, на побережье до 11, а у почвы опустится до 0°C.

Днем - облачно. Местами возможен небольшой дождь. Подует восточный и юго-восточный ветер со скоростью от 2 до 8 м/с. Столбики термометров покажут от 10 до 14 градусов тепла.