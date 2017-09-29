Керсти Кальюлайд: цифровые технологии должны помочь Европе стать быстрой ({{commentsTotal}})
Лидеры стран ЕС сегодня продолжили участие в цифровом саммите в Таллинне, который посвящен повышению конкурентоспособности Европы и ее привлекательности в условиях быстро развивающихся технологий и цифровых возможностей. По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, открывшей сегодняшнее заседание саммита, одним из преимуществ интегрированной в интернет экономики является ее свобода от бумажного делопроизводства. Тему продолжит Игорь Журьяри: