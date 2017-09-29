Юри Ратас: нужно сделать Европу самой привлекательной мировой платформой для экономики данных

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, подводя итоги прошедшего в Таллинне саммита Совета ЕС по цифровым технологиям заявил о необходимости усиления кибербезопасности, переосмысления рынка труда и обновления законодательства.

"На первом в истории цифровом саммите мы обсуждали будущее государственного управления, кибербезопасности, цифровой экономики, более оптимальное трансграничное использование данных, а также будущее рынка труда и потребность в развитых навыках работы в цифровой среде", - отметил Ратас на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Премьер-министр Эстонии надеется, что встреча в Таллинне станет началом пути, что она подхлестнет желание в полной мере выиграть от потенциала, который таит в себе цифровое будущее.

"Нам нужны инвестиции в инфраструктуру, особенно в связь пятого поколения, в исследования, развитие и производство, в искусственный интеллект и суперкомпьютеры – поскольку все это завтра станет реальностью. Европа должна быть флагманом развития фундаментальных и означающих прорыв для наших общества, экономики, безопасности технологий. Мы должны сделать Европу самой привлекательной мировой платформой для экономики данных", - добавил Ратас.

"Если мы хотим, чтобы наша экономика и социальная сфера соответствовали рейтингу ААА, этому рейтингу должна соответствовать и наша цифровая сфера. Потому что – стопроцентно и без вопросов – наше будущее является цифровым", - заключил Ратас.

Речь премьер-министра Эстонии полностью:

Уважаемый Дональд,

уважаемый Жан-Клод,

уважаемые журналисты!

Рад сообщить, что принял участие в самой вдохновляющей и крайне ценной дискуссии с вами и остальными нашими коллегами. На первом в истории цифровом саммите мы обсуждали будущее государственного управления, кибербезопасности, цифровой экономики, более оптимальное трансграничное использование данных, а также будущее рынка труда и потребность в развитых навыках работы в цифровой среде.

Мы все согласились с тем, что цифровая революция никуда не денется и что дигитализация меняет каждый аспект нашей жизни и нашего общества.

Во-первых, об электронном государственном управлении. Как главы своих правительств мы должны для начала убедиться, что предлагаемые нашими правительствами услуги полностью дигитализированы, чтобы наилучшим образом отвечать потребностям наших людей и бизнеса. Это также сделает наше государственное управление более эффективным, а наше общество – более ориентированным в будущее. Чтобы лучше функционировать, четыре основные свободы ЕС нуждаются в международных публичных услугах.

Но электронное государственное управление не будет работать, если люди не будут доверять электронным услугам и цифровым устройствам.

Поэтому во-вторых: мы должны усилить кибербезопасность. Нам нужны исследования, системы и устройства, которые являются безопасными, подходящие стандарты, финансирование и инфраструктура.

Просвещенность и осведомленность населения имеют ключевое значение. Это то, чего мы можем достичь только в том случае, если обеспечим защиту европейского киберпространства как единого целого. Улучшение нашей кибербезопасности – это одна из самых важных вещей, которую мы можем сделать, чтобы обеспечить для наших граждан лучший доступ к их правам и свободам.

В-третьих, экономика. Я могу заверить вас, что все страны – члены ЕС прилагают все усилия, чтобы завершить создание единого цифрового рынка к концу 2018 года – функционирующий единый рынок – это основа всего, что мы делаем.

Но этого недостаточно. Нам нужны инвестиции в инфраструктуру, особенно в связь пятого поколения, в исследования, развитие и производство, в искусственный интеллект и суперкомпьютеры – поскольку все это завтра станет реальностью. Европа должна быть флагманом развития фундаментальных и означающих прорыв для наших общества, экономики, безопасности технологий. Мы должны сделать Европу самой привлекательной мировой платформой для экономики данных.

Еще одним необходимым элементом является современное и логичное рамочное законодательство для обращения с данными – этим "сырьем" экономики данных. Это включает свободу передвижения данных – главную свободу цифровой эры.

И, в-четвертых, мы должны быть готовы переосмыслить весь наш рынок труда и трудовые взаимоотношения, наше образования и системы подготовки и наши социальные системы в более широком плане. Мы должны включить в процесс всех, никто не должен остаться за бортом.

Я подведу итоги сегодняшних дискуссий и поделюсь ими со своими коллегами перед предстоящей через три недели встречей в Брюсселе в рамках регулярных встреч Европейского совета.

Кроме того, мы призываем министров, ответственных за вопросы дигитализации, которые соберутся на Телекоммуникационный совет всего через несколько недель, продолжить работу над заключениями нашего саммита.

Дорогие друзья,

я надеюсь, что встреча в Таллинне станет началом пути, и что она подхлестнет наше желание в полной мере выиграть от потенциала, который таит в себе цифровое будущее. Если мы хотим, чтобы наша экономика и социальная сфера соответствовали рейтингу ААА, этому рейтингу должна соответствовать и наша цифровая сфера.

Потому что – стопроцентно и без вопросов – наше будущее является цифровым. Спасибо!