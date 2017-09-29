rus.err.ee

Юри Ратас: нужно сделать Европу самой привлекательной мировой платформой для экономики данных ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
Председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер Автор: Арон Ратас, EU2017EE
Председательство в ЕС

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, подводя итоги прошедшего в Таллинне саммита Совета ЕС по цифровым технологиям заявил о необходимости усиления кибербезопасности, переосмысления рынка труда и обновления законодательства.

"На первом в истории цифровом саммите мы обсуждали будущее государственного управления, кибербезопасности, цифровой экономики, более оптимальное трансграничное использование данных, а также будущее рынка труда и потребность в развитых навыках работы в цифровой среде", - отметил Ратас на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Премьер-министр Эстонии надеется, что встреча в Таллинне станет началом пути, что она подхлестнет желание в полной мере выиграть от потенциала, который таит в себе цифровое будущее.

"Нам нужны инвестиции в инфраструктуру, особенно в связь пятого поколения, в исследования, развитие и производство, в искусственный интеллект и суперкомпьютеры – поскольку все это завтра станет реальностью. Европа должна быть флагманом развития фундаментальных и означающих прорыв для наших общества, экономики, безопасности технологий. Мы должны сделать Европу самой привлекательной мировой платформой для экономики данных", - добавил Ратас.

"Если мы хотим, чтобы наша экономика и социальная сфера соответствовали рейтингу ААА, этому рейтингу должна соответствовать и наша цифровая сфера. Потому что – стопроцентно и без вопросов – наше будущее является цифровым", - заключил Ратас.

Речь премьер-министра Эстонии полностью:

Уважаемый Дональд,
уважаемый Жан-Клод,
уважаемые журналисты!

Рад сообщить, что принял участие в самой вдохновляющей и крайне ценной дискуссии с вами и остальными нашими коллегами. На первом в истории цифровом саммите мы обсуждали будущее государственного управления, кибербезопасности, цифровой экономики, более оптимальное трансграничное использование данных, а также будущее рынка труда и потребность в развитых навыках работы в цифровой среде.

Мы все согласились с тем, что цифровая революция никуда не денется и что дигитализация меняет каждый аспект нашей жизни и нашего общества.

Во-первых, об электронном государственном управлении. Как главы своих правительств мы должны для начала убедиться, что предлагаемые нашими правительствами услуги полностью дигитализированы, чтобы наилучшим образом отвечать потребностям наших людей и бизнеса. Это также сделает наше государственное управление более эффективным, а наше общество – более ориентированным в будущее. Чтобы лучше функционировать, четыре основные свободы ЕС нуждаются в международных публичных услугах.

Но электронное государственное управление не будет работать, если люди не будут доверять электронным услугам и цифровым устройствам.

Поэтому во-вторых: мы должны усилить кибербезопасность. Нам нужны исследования, системы и устройства, которые являются безопасными, подходящие стандарты, финансирование и инфраструктура.

Просвещенность и осведомленность населения имеют ключевое значение. Это то, чего мы можем достичь только в том случае, если обеспечим защиту европейского киберпространства как единого целого. Улучшение нашей кибербезопасности – это одна из самых важных вещей, которую мы можем сделать, чтобы обеспечить для наших граждан лучший доступ к их правам и свободам.

В-третьих, экономика. Я могу заверить вас, что все страны – члены ЕС прилагают все усилия, чтобы завершить создание единого цифрового рынка к концу 2018 года – функционирующий единый рынок – это основа всего, что мы делаем.

Но этого недостаточно. Нам нужны инвестиции в инфраструктуру, особенно в связь пятого поколения, в исследования, развитие и производство, в искусственный интеллект и суперкомпьютеры – поскольку все это завтра станет реальностью. Европа должна быть флагманом развития фундаментальных и означающих прорыв для наших общества, экономики, безопасности технологий. Мы должны сделать Европу самой привлекательной мировой платформой для экономики данных.

Еще одним необходимым элементом является современное и логичное рамочное законодательство для обращения с данными – этим "сырьем" экономики данных. Это включает свободу передвижения данных – главную свободу цифровой эры.

И, в-четвертых, мы должны быть готовы переосмыслить весь наш рынок труда и трудовые взаимоотношения, наше образования и системы подготовки и наши социальные системы в более широком плане. Мы должны включить в процесс всех, никто не должен остаться за бортом.

Я подведу итоги сегодняшних дискуссий и поделюсь ими со своими коллегами перед предстоящей через три недели встречей в Брюсселе в рамках регулярных встреч Европейского совета.

Кроме того, мы призываем министров, ответственных за вопросы дигитализации, которые соберутся на Телекоммуникационный совет всего через несколько недель, продолжить работу над заключениями нашего саммита.

Дорогие друзья,
я надеюсь, что встреча в Таллинне станет началом пути, и что она подхлестнет наше желание в полной мере выиграть от потенциала, который таит в себе цифровое будущее. Если мы хотим, чтобы наша экономика и социальная сфера соответствовали рейтингу ААА, этому рейтингу должна соответствовать и наша цифровая сфера.

Потому что – стопроцентно и без вопросов – наше будущее является цифровым. Спасибо!



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Сайт о санкциях ЕС.

МИД Эстонии открыл сайт о санкциях

С пятницы, 29 сентября, в интернете открылся доступный для всех сайт Министерства иностранных дел Эстонии о санкционной политике Европейского Союза и ограничительных мерах, применяемых сообществом в режиме реального времени.

выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
08:57

В августе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 5%

08:15

Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски

28.09

Эстония получила от продажи эмиссионных квот более 23,5 млн евро

28.09

Выручка эстонской молочной промышленности выросла на 30% в первом полугодии

27.09

Правительство одобрило госбюджет на 2018 годОбновлено

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Ян Каплинский

Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке

Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".

Председательство Эстонии в ЕС
что значит быть председателем в совете ЕС?

как работают механизмы европейского союза?

последние новости
20:45

"Соседский дозор" провел встречу в Нарве

20:37

Актуальная камера 29.09.2017 (20:00)

20:13

Юри Ратас: нужно сделать Европу самой привлекательной мировой платформой для экономики данных

20:04

Пярнуский городской оркестр открывает 24 сезон

20:03

Керсти Кальюлайд: цифровые технологии должны помочь Европе стать быстрой

19:32

Бесплатные уездные автобусы появятся летом будущего года

19:32

ID-карты с потенциальным риском можно будет обновить начиная с ноября

19:18

В "Котле культуры" лидеры ЕС обсудили будущее цифровой экономикиОбновлено

19:13

В Тартумаа погиб 67-летний водитель мотороллера

19:00

В Москве вновь задержан Алексей НавальныйОбновлено

18:52

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной РоссииОбновлено

18:49

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

18:14

Актуальная камера 29.09.2017 (18:00)

18:02

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

актуальная камера
ТОП ЧИТАЕМОСТИ
28.09

ФОТО: повешенная на дерево в Нарве кукла привлекла внимание полиции

18:02

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

10:18

В пятницу в центре Таллинна значительно ограничено движение в связи с саммитом ЕС

28.09

ФОТО и КАРТА: в четверг и пятницу в центр Таллинна на автомобиле ехать не стоитОбновлено

10:18

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

19:18

В "Котле культуры" лидеры ЕС обсудили будущее цифровой экономикиОбновлено

13:04

Инфографика зарплат в госсекторе: работники министерств получают от 1700 до 2100 евро в месяц

28.09

ФОТО: именитые европейские политики прибыли в Таллинн

28.09

"Инсайт": департамент скрыл информацию об употреблении яичного порошка с фипронилом в Эстонии

28.09

Уездные автобусы станут бесплатными при условии обязательной валидации поездок

погода
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: