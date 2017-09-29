Главред ETV+ Дарья Саар о новом телесезоне: будет много больших проектов и новых форматов

По словам главного редактора телеканала ETV+ Дарьи Саар, в новом телесезоне будет много новых проектов, в том числе планируется организовать шоу детских талантов.

Телеканалу ETV+ 28 сентября исполнилось два года. В программе "ТВой Вечер" главред телеканала Дарья Саар поделилась планами на новый телесезон.

"Будет очень много больших проектов и новых форматов. Как я уже говорила, будем продолжать работать и над производством сериала. Надеюсь, что в этом году мы объявим конкурс сценариев. Делать мы это будем с телеканалом LTV. Скорее всего, сериал будет каким-то образом сближать Эстонию и Латвию и рассказывать о жизни и там, и здесь. И, конечно, детское шоу талантов стран Балтии", - рассказала Дарья Саар.

Полное интервью смотрите в передаче "ТВой вечер":