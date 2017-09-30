rus.err.ee

Больше серьезных ограничений движения из-за европейских мероприятий в Таллинне не будет ({{commentsTotal}})

Эстония
Саммит ЕС в
Саммит ЕС в "Котле культуры". Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Крупнейшее мероприятие в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС прошло без серьезных инцидентов для полиции, больше в Таллинне таких масштабных ограничений дорожного движения осенью не будет, заверили в полиции.

Префект Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что встреча на высшем уровне по цифровым технологиям была последним мероприятием, которое повлекло серьезные ограничения в дорожном движении.

"В октябре и ноябре пройдут отдельные мероприятия, которые не окажут значительного влияния на организацию дорожного движения, и обычный для осени ритм сможет восстановиться", – сказал он.

Во время встречи на высшем уровне в Таллинне безопасность обеспечивали почти 800 полицейских.

По словам Яани, у полицейских были трудовые будни, однако серьезных происшествий не было.

"Нарушений общественного порядка, напрямую связанных с председательством, во время встречи не было. Полиция смогла провести запланированные действия, и мероприятие прошло гладко", – сказал префект.

Успешному проведению встречи способствовали и участники дорожного движения, которые руководствовались рекомендациями полиции и отнеслись с пониманием к установленным ограничениям.

"Искренне благодарю всех автовладельцев, которые воздержались от поездок в центр города и таким образом помогли избежать больших пробок", – сказал Яани.

Редактор: Ирина Киреева

саммит ес в таллиннеколет культуры


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
29.09

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

29.09

В августе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 5%

29.09

Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски

28.09

Эстония получила от продажи эмиссионных квот более 23,5 млн евро

28.09

Выручка эстонской молочной промышленности выросла на 30% в первом полугодии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Ян Каплинский

Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке

Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".

Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Радио 4

Новый Старый Свет

Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран. 

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
11:36

Чаще всего взламывают дачи на Северо-Востоке Эстонии

11:22

Министр здравоохранения США ушел в отставку из-за злоупотребления средствами налогоплательщиков

10:53

Больше серьезных ограничений движения из-за европейских мероприятий в Таллинне не будет

10:29

Погоня за нарушителем в поселке Лоо: полиция остановила нарушителя выстрелом в колесо

10:15

Полиция Германии задержала подозреваемого в отравлении детского питания в магазинеОбновлено

10:01

LIVE в 19:30: ETV+ отпразднует свой день рождения концертом в прямом эфире

29.09

В субботу без существенных осадков

29.09

В Тарту ученых из разных стран обсуждают, каким должен быть школьный учебник

29.09

В субботу стартует чемпионат Эстонии по хоккею

29.09

МВД научит жителей Эстонии выживать в кризисных ситуациях

29.09

Йыхвиский садовод вырастил подсолнух высотой почти в 5 метров

29.09

Главред ETV+ Дарья Саар о новом телесезоне: будет много больших проектов и новых форматов

29.09

Почти 40% финских туристов отправляются за алкоголем в Латвию

29.09

В "Котле культуры" лидеры ЕС обсудили будущее цифровой экономикиОбновлено

Полезно знать

Топ читаемости
29.09

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

28.09

ФОТО: повешенная на дерево в Нарве кукла привлекла внимание полиции

29.09

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

29.09

Инфографика зарплат в госсекторе: работники министерств получают от 1700 до 2100 евро в месяц

29.09

В пятницу в центре Таллинна значительно ограничено движение в связи с саммитом ЕС

29.09

В "Котле культуры" лидеры ЕС обсудили будущее цифровой экономикиОбновлено

29.09

Продавший Маарду ржавые трубы за 250 000 евро Чарли Вийкберг возглавит продажи в Eesti Energia

29.09

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной РоссииОбновлено

28.09

Гражданина Молдовы посадили в тюрьму за предложение взятки эстонскому пограничнику

29.09

Квартирное товарищество может запретить курить в окно

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
29.09

Пярнуский городской оркестр открывает 24 сезон

29.09

Керсти Кальюлайд: цифровые технологии должны помочь Европе стать быстрой

29.09

Бесплатные уездные автобусы появятся летом будущего года

29.09

ID-карты с потенциальным риском можно будет обновить начиная с ноября

29.09

С 3 по 5 октября в Таллинне пройдут Дни предпринимательства

29.09

Местные самоуправления получат пособия на развитие жилищного фонда

29.09

Карточки избирателей должны попасть к адресатам не позднее 30 сентября

28.09

Активность гражданского общества растет

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: