Больше серьезных ограничений движения из-за европейских мероприятий в Таллинне не будет ({{commentsTotal}})
Крупнейшее мероприятие в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС прошло без серьезных инцидентов для полиции, больше в Таллинне таких масштабных ограничений дорожного движения осенью не будет, заверили в полиции.
Префект Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что встреча на высшем уровне по цифровым технологиям была последним мероприятием, которое повлекло серьезные ограничения в дорожном движении.
"В октябре и ноябре пройдут отдельные мероприятия, которые не окажут значительного влияния на организацию дорожного движения, и обычный для осени ритм сможет восстановиться", – сказал он.
Во время встречи на высшем уровне в Таллинне безопасность обеспечивали почти 800 полицейских.
По словам Яани, у полицейских были трудовые будни, однако серьезных происшествий не было.
"Нарушений общественного порядка, напрямую связанных с председательством, во время встречи не было. Полиция смогла провести запланированные действия, и мероприятие прошло гладко", – сказал префект.
Успешному проведению встречи способствовали и участники дорожного движения, которые руководствовались рекомендациями полиции и отнеслись с пониманием к установленным ограничениям.
"Искренне благодарю всех автовладельцев, которые воздержались от поездок в центр города и таким образом помогли избежать больших пробок", – сказал Яани.
Редактор: Ирина Киреева