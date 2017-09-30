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Министр здравоохранения США ушел в отставку из-за злоупотребления средствами налогоплательщиков ({{commentsTotal}})

За рубежом
Том Прайс.
Том Прайс. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Министр здравоохранения США Том Прайс ушел в отставку после того, как стало известно, что он летал в командировки дорогостоящими частными самолетами вместо обычных коммерческих рейсов.

26 таких полетов экс-министра с начала мая обошлись американскому бюджету в 400 000  долларов, передает Би-Би-Си.

Том Прайс извинился перед налогоплательщиками, предложив компенсировать затраченные на его полеты средства.

Правительственные чиновники, за исключением тех, которые занимаются вопросами национальной безопасности, обязаны летать в командировки обычными коммерческими рейсами.

В заявлении Белого дома говорится, что президент Трамп принял отставку Прайса, и что обязанности министра здравоохранения временно будет исполнять бывший заместитель Прайса Дон Райт.

В своем письме об отставке, которое опубликовала New York Times, Прайс говорит, что сожалеет о том, что недавние события стали препятствием для работы министерства здравоохранения.

Исследование, проведенное политическим новостным сайтом Politico, показало, что поездки Прайса стоили американской казне более миллиона долларов. Помимо 400 000 долларов за частные рейсы, эта цифра включает в себя стоимость военных самолетов, которые Прайс использовал для зарубежных поездок.

Под пристальным вниманием СМИ

Три других члена кабинета президента Дональда Трампа находятся под пристальным вниманием по той же причине – в связи с использованием ими частных самолетов для полетов в командировки.

Министр внутренних дел Райан Зинке вылетел из Лас-Вегаса в Монтану в июне прошлого года на частном самолете, полет которого стоил налогоплательщикам более 12 000 долларов, согласно Politico и Washington Post.

Министра финансов Стивена Мнучина обвиняют в том, что он в прошлом месяце полетел со своей женой на частном самолете за счет бюджетных средств, чтобы посмотреть солнечное затмение.

Директор Агентства США по защите окружающей среды Скотт Прюитт потратил более 58 000 долларов на полеты частными самолетами. 

Редактор: Ирина Киреева

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