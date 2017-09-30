В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения Sibul 2017

В Эстонии в субботу стартовали учения военизированной добровольческой организации "Кайтселийт" Sibul 2017.

На учениях будут отрабатываться навыки боевой деятельности в условиях конвенциональной войны.

Согласно сценарию, боевые и тыловые роты Южного округа "Кайтселиита" будут вести оборонительные бои против наступающих на них пехотных подразделений, поддерживаемых боевой группой НАТО.

Как рассказал командир дружины города Тарту, руководитель учений подполковник Калле Кёлер, на учениях будут подведены итоги трехлетнего цикла обучения дружин Южной Эстонии и проведена подготовка штабов и частей к предстоящим в будущем году крупным маневрам Сил обороны Siil 2018.

"Участие в учениях союзников предоставляет кайтселийтчикам прекрасную возможность отрабатывать взаимодействие с базирующимися в Эстонии боевыми частями НАТО", – сказал Кёлер.