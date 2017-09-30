ФОТО: над дверями главного здания банка Nordea красуется новое название – Luminor

Новый банк Luminor, созданный в результате объединения банков DNB и Nordea, начнет деятельность в воскресенье, 1 октября, однако в Таллинне над дверями главного здания Nordea новое название красуется уже с пятницы.

Внешний вид офисов банка будет изменен в течение полугода.

Объединение деятельности будет осуществляться в несколько этапов. С 1 октября номера счетов клиентов, договора, платежные карточки, коды и пароли останутся неизменными, клиенты смогут пользоваться обычными электронными средствами. Планируется, что основная часть изменений будет внедрена в течение 10 дней.

Банки предупреждают, что 1 октября возможны краткосрочные перебои в операциях, включая платежи, в работе интернет-банка, банкоматов. Однако специалисты будут стремиться к тому, чтобы процесс объединения был слаженным, и клиенты не почувствовали никаких неудобств.

В августе прошлого года Nordea и DNB договорились объединить деятельность в Балтийских странах. По предварительным данным, кредитный портфель банка в Балтийских странах составит около 13 млн евро (26% рынка), а сумма вкладов – около 8 млрд евро.

Новый банк зарегистрирован в Эстонии, где будет действовать его штаб-квартира, а услуги в Литве и Латвии будет предоставлять через филиалы.