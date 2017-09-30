В сети появился новый мем: пес свалился в ручей под слова хозяина "Это фиаско, братан"

В конце сентября в интернете широко распространилось видео, где пес породы сиба-ину Стив переходит по бревну через ручей, но срывается и падает в воду. В этот момент его хозяин Владимир Лавров произносит фразу "Это фиаско, братан".

Как рассказал хозяин Стива в интервью изданию TJournal, он снял ставшее популярным видео в декабре 2016 года в Пятигорске. Владимир Лавров успокоил зрителей, которые переживали, остался ли пес цел после падения в воду: "Собака совершенно здорова и цела. Спасибо за беспокойство. У него хороший подшерсток зимой, шерсть мокрая была только сверху… В полном видео есть, как он спокойно вылезает из воды и делает пару кругов по полю".

Хозяин Стива признался, что употребил слово "фиаско" едва ли не первый раз в жизни. Зато теперь это слово стало источником мемов (в основном в сообществе MDK во "Вконтакте"), передает meduza.io.