В сети появился новый мем: пес свалился в ручей под слова хозяина "Это фиаско, братан" ({{commentsTotal}})
В конце сентября в интернете широко распространилось видео, где пес породы сиба-ину Стив переходит по бревну через ручей, но срывается и падает в воду. В этот момент его хозяин Владимир Лавров произносит фразу "Это фиаско, братан".
Как рассказал хозяин Стива в интервью изданию TJournal, он снял ставшее популярным видео в декабре 2016 года в Пятигорске. Владимир Лавров успокоил зрителей, которые переживали, остался ли пес цел после падения в воду: "Собака совершенно здорова и цела. Спасибо за беспокойство. У него хороший подшерсток зимой, шерсть мокрая была только сверху… В полном видео есть, как он спокойно вылезает из воды и делает пару кругов по полю".
Хозяин Стива признался, что употребил слово "фиаско" едва ли не первый раз в жизни. Зато теперь это слово стало источником мемов (в основном в сообществе MDK во "Вконтакте"), передает meduza.io.
Редактор: Ирина Киреева