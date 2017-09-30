С воскресенья в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение

В соответствии с подписанным год назад министром юстиции Урмасом Рейнсалу постановлением, с 1 октября 2017 года в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение. Запрет будет действовать как на заключенных и арестованных, так и на обслуживающий персонал.

До сих пор в тюрьмах было разрешено курить до трех сигарет в день только на прогулке. Согласно новому порядку, в тюрьмы будет запрещено приносить все табачные изделия и связанные с ними товары для курения.

Как ранее сообщал портал rus.err, поскольку курение в тюрьмах Эстонии запрещалось поэтапно и постепенно, руководство тюрем не опасается массовых протестов и выступлений против этого нововведения.

"Заключенные понимают, что единственно действенный способ, который принесет им пользу, это письменное обращение к администрации тюрьмы или в суд", – сказал завотделом Департамента тюрем Прийт Пост.

В последние годы в тюрьмах и так значительно ограничили курение, что облегчит введение полного запрета. Статистика показывает, что за последние годы курить бросило четверть заключенных.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе считает, что запрет на курение вступает в конфликт с Конституцией Эстонии, но тюремная служба не боится судебных процессов по этому вопросу, ссылаясь на опыт других стран. "Европейская конвенция по правам человека действует и в Великобритании. Тем не менее, в отдельных регионах там также действует запрет на курение в тюрьмах. Поэтому мы считаем, что это может быть обосновано и в Эстонии", – сказал Пост.

Достаточно болезненно запрет на курение может отразиться на работниках тюрем. Если вернуться к заключенным, которых в Эстонии 2700 человек, то в наиболее благоприятных условиях находятся обитатели т. н. "открытой тюрьмы", которые могут курить, находясь за пределами исправительных учреждений.