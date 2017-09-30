ФОТО: Стинг собрал полный зал во время выступления в Таллинне ({{commentsTotal}})
Вечером в пятницу, 29 сентября, на сцене столичного Saku Suurhall выступил британский музыкант Стинг. Певец, прибывший в Эстонию в рамках мирового турне "57th & 9th", собрал полный зал.
Не пропустили концерт и некоторые европейские политики, принимавшие участие в саммите по цифровым технологиям в Таллинне.
В программе концерта были произведения из нового студийного альбома, а также известные композиции певца, передает menu.err.ee.
В качестве особого гостя на разогреве выступил сын Стинга Джо Самнер.
Редактор: Ирина Киреева