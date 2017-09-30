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Разработано приложение для смартфона, чтобы сделать путь беженцев безопаснее ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом

Международная организация по миграции (МОМ) при поддержке Госдепартамента США разработала приложение для смартфонов, которое должно помочь беженцам избежать различных рисков на пути в страну, где они собираются запросить убежище. Приложение под названием MigrantApp представили в Коста-Рике.

Основная цель разработки – предостеречь беженцев от маршрутов, где они могут столкнуться с преступниками и другими опасностями. Кроме того, через приложение можно будет получить достоверные сведения о правовых возможностях, которые есть у беженцев, уточнили в МОМ. В MigrantApp, в частности, содержится информация о местах приема просителей убежища и о гуманитарных организациях, которые могут оказать им помощь. Все сведения будут доступны на английском, испанском и французском языках, передает dw.com.

Тестирование приложения пройдет в ближайшие недели в центрально-американских странах и в Мексике. После этого планируется его распространение на другие регионы мира.

Редактор: Ирина Киреева

беженцы


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