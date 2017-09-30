ФОТО: на Сааремаа открыли первый кинотеатр современного типа ({{commentsTotal}})
В субботу, 30 сентября, в Курессааре открыли кинотеатр Apollo. Это первый современный кинотеатр на Сааремаа.
В кинотеатре, который находится в торговом центре Auriga, два кинозала, в которых около 200 мест.
Курессааре стал пятым городом Эстонии, где есть кинотеатр Apollo. В Таллинне два кинотеатра Apollo – в торговых центрах Solaris и Mustamäe. Также кинотеатры есть в Нарве, Тарту и Пярну.
До этого в Курессааре фильмы показывали в Городском театре, который в 2015 году приобрел современное проекционное оборудование.
Редактор: Ирина Киреева