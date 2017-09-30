Эдгар Сависаар: Таллиннское телевидение отменило мое выступление в двух передачах

"Какое-то время назад Таллиннское телевидение пригласило меня в две передачи, – написал Сависаар в Facebook. – Теперь Урми (Рейнде) сообщил, что мне якобы запрещают принимать участие в передачах. Вроде как за этим стоят (Кадри) Симсон и (Калле) Кландорф. Забавно, что в свое время мы пытались приглашать в передачи как можно более широкий круг людей. Теперь вы знаете, почему я стал с осторожностью относиться к Центристской партии".

Кроме того, Сависаар написал, что у него на субботу была намечена встреча в Нарве, на которую его пригласили сами нарвитяне, но в последние дни плакаты о мероприятии были убраны. "Мне нашептали, что этим занимался председатель горсобрания (Александр) Ефимов", – сказал он.

"Пару дней назад у меня был вечер кино в центре культуры "Линдакиви". Мы смотрели фильм о Народном фронте, а также фильм Хеймара Ленка "Кровавые дома", – отмечает политик. – Когда я попытался разместить соответствующую информацию в ласнамяэской газете, то мне это не разрешили. Неужели мой давнишний друг Юферева (старейшина Ласнамяэ Мария Юферева) приложила к этому руку?"

Советник по связям с общественностью Ласнамяэской управы Ольга Нигровская написала в комментарии под высказыванием Сависаара, что газета вышла после вечера в кино, а это означало бы публикацию устаревшей информации.