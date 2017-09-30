В объективе "АК+": лечение без медстраховки, провалы в Кохтла-Ярве и знакомство с Калимуллиным ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 1 октября.
В программе:
Доступность медицинской помощи. Кто заплатит за лечение людей, не имеющих медицинской страховки. Разбирался Дмитрий Куликов.
Провалы и трещины. Кохтла-Ярве проваливается в подземное царство? С места событий рассказывает Алексей Федоров.
Знакомство с Андреем Калимуллиным. С легендарным футболистом знакомит Игорь Савельев.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+.
Ведущая выпуска – Маргарита Мясникова.