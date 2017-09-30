Пярнуский городской оркестр открыл новый сезон

Пярнуский городской оркестр открыл 24-й сезон, который обещает стать ярким и богатым на приглашенных гостей. Под управлением дирижера из Финляндии Саши Мякиля на сцене Пярнуского концертного дома вместе с городским оркестром солировала сопрано Мариинского театра Пелагея Куренная.

Сопрано Мариинского театра Пелагея Куренная специально приехала в Пярну из Петербурга, чтобы открыть новый сезон Пярнуского городского оркестра. Дирижер из Финляндии Саша Мякила также откликнулся на приглашение. Программа первого концерта была составлена при их участии.

"Мы выбрали, пожалуй, один из самых высших пилотажей. Для меня и для публики в Пярну это будет впервые. Концерт Глиэра в двух частях. И концертная ария Моцарта "Bella mia fiamma". Сложнейшая программа", – отметила Пелагея Куренная.

Молодая солистка Пелагея Куренная повторяет путь всемирно известной оперной певицы Анны Нетребко. Обе закончили государственную консерваторию в Санкт-Петербурге, где учились у одного педагога - Тамары Дмитриевны Новиченко.

Дирижер из Финляндии Саша Мякиля остался доволен и акустикой Пярнуского концертного зала, и мастерством городского оркестра.

Предъюбилейный сезон, Пярнуского городского оркестра пройдет под девизом "солисты".

По словам директорf Пярнуского городского оркестра Криста Кинго, концерты в этом сезоне будут сопровождать выдающиеся дирижеры и солисты. Состоятся концерты для виолончели, саксофона, фортепиано, гитары. Сезон обещает быть богатым на сюрпризы.