В сентябре полиция помогла выбраться из леса сотне грибников

Полиция получила в сентябре более сотни сообщений о заблудившихся в лесу грибниках.

В последний день сентября также поступили сообщения о заблудившихся людях.

"В субботу мы искали пять человек, отправившихся за грибами или ягодами, которые не смогли самостоятельно выбраться из леса. Двух человек еще ищем. Впереди воскресенье, вновь такой день, когда много людей отправится в лес", – сказал руководитель команды по урегулированию кризисов Лыунаской префектуры Оттомар Вирк радионовостям ERR, которые вышли в эфир в 16:30.

Вирк отметил, что больше людей стали брать в лес мобильный телефон, что упрощает их поиски. Отрадно, что и люди старше 60 лет берут с собой в лес телефон и своевременно могут сообщить, если заблудятся. Тогда поиски можно вести до темноты.

В течение сентября в лесу заблудились более сотни человек.