На пожарную безопасность в домах Эстонии выделят 3 млн евро

Государство поддержит жителей страны с ремонтом систем отопления. Общий бюджет проекта "Пожарная безопасность в домах" вместе с вкладом органов местных самоуправлений составит 3 млн евро. Помощь смогут получить те семьи и хозяйства, у которых нет материальной возможности привести в порядок системы отопления в своих домах, передает "Актуальная камера".

Только за минувший год в Эстонии в пожарах погибли 39 человек, в четверти случаев возгорания произошли из-за неисправности системы отопления в жилых домах. По данным Министерства внутренних дел, всего в Эстонии около 500 хозяйств, у которых есть существенные проблемы с отопительной системой.

"Самая распространенная проблема – разрушенные дымоходы. Кирпичи там зачастую совсем рыхлые. Кроме этого, не везде толщина стен составляет необходимые 12см. В некоторых местах кирпичи не держатся и выпадают", – отметил трубочист Иво Норак.

Кабмин согласился выделить 1,5 млн евро на ремонт отопительных систем в домах, жители которых не имеют на это материальных средств. К слову, столь существенную поддержку государство окажет впервые. Партнером Министерства внутренних дел является Спасательный департамент. При этом глава МВД Андрес Анвельт приглашает присоединиться к проекту также муниципалитеты. Ведь именно местные органы власти имеют информацию о жителях, которые нуждаются в материальной поддержке и помощи для привидения в порядок отопительных систем.

Проект "Пожарная безопасность в домах" будет запущен 1 января 2018 года.