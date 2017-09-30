"Левадия" приближается к "Флоре"

В чемпионате Эстонии по футболу в субботу были сыграны матчи 32-го тура. Лидер чемпионата таллиннская "Флора" неожиданно потеряла очки в Вильянди, где на последних минутах свела матч вничью с местным "Тулевиком" – 2:2. Этой осечкой воспользовалась "Левадия", которая одержала волевую победу над "Инфонетом", передает "Актуальная камера".

В прошедшем туре хозяева оказались довольно гостеприимными, позволив приезжим командам набрать очки. Первыми отличились футболисты "Нымме Калью", которые уверенно провели свой матч в Тарту против местной "Таммеки". Началом стал точный дальний удар Артема Дмитриева, который застал врасплох вратаря хозяев. А во втором тайме дважды отличился молодой нападающий Пеэтер Клейн. В итоге победа со счетом 3:0, которая позволяет "Калью" вести борьбу за медали.

Сегодня состоялись еще три матча. В Нарве местный "Транс" неожиданно уступил Пайде сор счетом 0:1, но еще большую сенсацию преподнес вильяндиский "Тулевик". На своем поле он смог остановить "Флору", которая свой спасительный гол забила лишь на последних секундах. В итоге ничья – 2:2.

По такому же сценарию прошел таллиннский матч между "Левадией" и "Инфонетом". Гости еще в первом тайме забили два гола, поставив хозяев в сложнейшее положение. На последней минуте первого тайма капитан "Левадии" Римо Хунт смог-таки отыграть один гол, а развязка матча наступила за две минуты до конца матча. Сначала Каспар Мутсо дальним ударом сравнял счет, а спустя минуту вышедший на замену Ингемар Теэвер принес "Левадии" столь важную победу – 3:2. Теперь в турнирной таблице "Левадия" отстает от "Флоры" уже на 4 очка.