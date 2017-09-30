rus.err.ee

"Левадия" приближается к "Флоре" ({{commentsTotal}})

Спорт
Игорь Савельев, "Актуальная камера"
Спорт

В чемпионате Эстонии по футболу в субботу были сыграны матчи 32-го тура. Лидер чемпионата таллиннская "Флора" неожиданно потеряла очки в Вильянди, где на последних минутах свела матч вничью с местным "Тулевиком" – 2:2. Этой осечкой воспользовалась "Левадия", которая одержала волевую победу над "Инфонетом", передает "Актуальная камера".

В прошедшем туре хозяева оказались довольно гостеприимными, позволив приезжим командам набрать очки. Первыми отличились футболисты "Нымме Калью", которые уверенно провели свой матч в Тарту против местной "Таммеки". Началом стал точный дальний удар Артема Дмитриева, который застал врасплох вратаря хозяев. А во втором тайме дважды отличился молодой нападающий Пеэтер Клейн. В итоге победа со счетом 3:0, которая позволяет "Калью" вести борьбу за медали.

Сегодня состоялись еще три матча. В Нарве местный "Транс" неожиданно уступил Пайде сор счетом 0:1, но еще большую сенсацию преподнес вильяндиский "Тулевик". На своем поле он смог остановить "Флору", которая свой спасительный гол забила лишь на последних секундах. В итоге ничья – 2:2.

По такому же сценарию прошел таллиннский матч между "Левадией" и "Инфонетом". Гости еще в первом тайме забили два гола, поставив хозяев в сложнейшее положение. На последней минуте первого тайма капитан "Левадии" Римо Хунт смог-таки отыграть один гол, а развязка матча наступила за две минуты до конца матча. Сначала Каспар Мутсо дальним ударом сравнял счет, а спустя минуту вышедший на замену Ингемар Теэвер принес "Левадии" столь важную победу – 3:2. Теперь в турнирной таблице "Левадия" отстает от "Флоры" уже на 4 очка.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Печь.

На пожарную безопасность в домах Эстонии выделят 3 млн евро

Государство поддержит жителей страны с ремонтом систем отопления. Общий бюджет проекта "Пожарная безопасность в домах" вместе с вкладом органов местных самоуправлений составит 3 млн евро. Помощь смогут получить те семьи и хозяйства, у которых нет материальной возможности привести в порядок системы отопления в своих домах, передает "Актуальная камера".

выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Ратас, Мэй и Макрон посетили военный городок в Тапа

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной России

Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.

ЭКОНОМИКА
29.09

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

29.09

В августе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 5%

29.09

Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски

28.09

Эстония получила от продажи эмиссионных квот более 23,5 млн евро

28.09

Выручка эстонской молочной промышленности выросла на 30% в первом полугодии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Ян Каплинский

Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке

Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".

Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
20:41

"Левадия" приближается к "Флоре"

20:38

На пожарную безопасность в домах Эстонии выделят 3 млн евро

20:26

Актуальная камера 30.09.2017 (20:00)

19:30

LIVE: концерт по случаю дня рождения ETV+Обновлено

18:54

Смотри, кто пришел поздравить ETV+ на праздничный концерт

18:42

Авария водопровода изменит дорожное движение в центре Таллинна

18:24

В сентябре полиция помогла выбраться из леса сотне грибников

17:41

Полиция опечатала 1300 избирательных участков в Каталонии перед референдумом

16:47

WADA исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

16:33

С 2018 года подросткам в ЕС понадобится разрешение родителей для входа в соцсети

16:10

В объективе "АК+": лечение без медстраховки, провалы в Кохтла-Ярве и знакомство с Калимуллиным

15:56

Эдгар Сависаар: Таллиннское телевидение отменило мое выступление в двух передачах

15:19

СМИ: пассажирам Air Berlin могут не вернуть деньги за билеты на дальние рейсы

15:00

ФОТО: на Сааремаа открыли первый кинотеатр современного типа

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: