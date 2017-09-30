Актуальная камера 30.09.2017 (20:00)

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ЭСТОНИЯ
Печь.

На пожарную безопасность в домах Эстонии выделят 3 млн евро

Государство поддержит жителей страны с ремонтом систем отопления. Общий бюджет проекта "Пожарная безопасность в домах" вместе с вкладом органов местных самоуправлений составит 3 млн евро. Помощь смогут получить те семьи и хозяйства, у которых нет материальной возможности привести в порядок системы отопления в своих домах, передает "Актуальная камера".

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Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

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Мнение / Интервью
Ратас, Мэй и Макрон посетили военный городок в Тапа

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной России

Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.

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Пярнуский городской оркестр открыл новый сезон

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