Актуальная камера 30.09.2017 (20:00)

Государство поддержит жителей страны с ремонтом систем отопления. Общий бюджет проекта "Пожарная безопасность в домах" вместе с вкладом органов местных самоуправлений составит 3 млн евро. Помощь смогут получить те семьи и хозяйства, у которых нет материальной возможности привести в порядок системы отопления в своих домах, передает "Актуальная камера".
Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.
Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.
Пярнуский городской оркестр открыл 24-й, предъюбилейный сезон, который обещает стать ярким и богатым на приглашенных гостей. Под управлением дирижера из Финляндии Саши Мякиля на сцене Пярнуского концертного дома вместе с городским оркестром солировала сопрано Мариинского театра Пелагея Куренная.
Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран.