PX Band сделал сюрприз на дне рождения ETV+: музыканты выступили в своем первом составе

В субботу в Доме новостей ERR прошел праздничный концерт в честь двухлетия ETV+ и 20-летия группы PX Band.

За два десятилетия состав группы менялся несколько раз. В честь праздника группа собралась в своем изначальном составе, чтобы спеть несколько своих старых песен, в том числе и заглавную песню из первого альбома "Это моя жизнь". На сцену вышли Руслан Быков (вокал, гитара), Александр Енотов (бас-гитара), Антон Коган (саксофон), Сергей Ройз (клавиши), Юрий "Юрбан" Новиков (ударные). Только вместо первой вокалистки Алины Приваловой выступила нынешняя участница группы Дана Гребенюк.

По этому случаю Руслан PX взял в руки черно-белую гитару Yamaha, на которой он играл 20 лет назад.

Интересно отметить, что журналист ETV+, известный зрителям по программе "Время решать", также был участником первого состава группы и играл на саксофоне в 1997 году.

Аналогичный открытый концерт состоится 27 октября в клубе CatHouse в Таллинне.