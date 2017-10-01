На следующей неделе истребители НАТО продолжат тренировки в небе над Эстонией ({{commentsTotal}})
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Бельгии F-16 вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщила пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии, отметив, что полеты пройдут на высоте не менее 152 метров (500 футов) и предпочтительно вдали от населенных пунктов.
По заверению военных, полеты летательных аппаратов не противоречат законам ЭР и согласованы с Летным департаментом.
ВВС Бельгии охраняют небо над странами Балтии с 5 сентября. Они базируются в Эмари.
Редактор: Сергей Михайлов