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Полиция начала силой выводить голосующих с участков в Каталонии ({{commentsTotal}})

За рубежом
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За рубежом

Сотрудники полиции Испании начали освобождать от голосующих школы и другие помещения, на которых проходит голосование по вопросу отделения Каталонии от Испании.

Журналисты сообщают о том, что сотрудники полиции силой выводят по одному митингующих, которые отказываются освобождать занимаемый ими колледж Джауме Бальмес в Барселоне. В общей сложности из колледжа полиция вывела порядка 30 человек, передает Lenta.ru.

Силы правопорядка выводят граждан из колледжа для исполнения указа, согласно которому все учебные заведения и общественные здания, обозначенные правительством Каталонии как места для проведения голосования, должны быть закрыты.

Одновременно с этим полиция изымает урны для голосования.

В воскресенье, 1 октября, жители Каталонии приступили к голосованию на референдуме о независимости от Испании.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии в 10 утра по восточноевропейскому времени началось на ряде участков региона.

Часть из 2300 участков остались закрытыми — их блокирует полиция. За час до начала голосования власти заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по восточноевропейскому).

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям по полиции по недопущению проведения референдума.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?», и два варианта ответа, да или нет.

По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума. МВД заявляет, что большинство участков взяты под контроль. На ряде участков до начала голосования полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения.

каталонияреферендум


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