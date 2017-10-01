Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что по меньшей мере 460 человек пострадали в стычках с испанской полицией, пытающейся не допустить проведения референдума о независимости. Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Барселоне.

Официальный Мадрид пока не подтверждает информацию о сотнях пострадавших. По данным МВД Испании, ранения получили 11 полицейских.

Первый заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс Сантамария заявила на пресс-конференции, что полиция "действовала профессионально и адекватно".

Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на очевидцев, столкновения произошли возле одной из школ, где проходило голосование. Активисты пытались не дать полицейским изъять урны для голосования, передает Би-би-си.

По информации агентства ЭФЕ, как минимум один человек был госпитализирован с ранами на лице. Один из демонстрантов заявил агентству Франс-пресс, что получил ранение резиновой пулей в ногу.

Экстренные службы Каталонии сообщают, что в результате столкновений с полицией пострадали 38 человек, однако испанские власти не подтверждают эту информацию.

Ранее в воскресенье журналисты сообщали о том, что сотрудники полиции силой выводят по одному митингующих, которые отказываются освобождать занимаемый ими колледж Джауме Бальмес в Барселоне. В общей сложности из колледжа полиция вывела порядка 30 человек, передает Lenta.ru.

Силы правопорядка выводят граждан из колледжа для исполнения указа, согласно которому все учебные заведения и общественные здания, обозначенные правительством Каталонии как места для проведения голосования, должны быть закрыты.

Одновременно с этим полиция изымает урны для голосования.

В воскресенье, 1 октября, жители Каталонии приступили к голосованию на референдуме о независимости от Испании.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии в 10 утра по восточноевропейскому времени началось на ряде участков региона.

Часть из 2300 участков остались закрытыми — их блокирует полиция. За час до начала голосования власти заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по восточноевропейскому).

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям по полиции по недопущению проведения референдума.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?», и два варианта ответа, да или нет.

По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума. МВД заявляет, что большинство участков взяты под контроль. На ряде участков до начала голосования полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения.