Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в августе вырос на 5,1%

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 5,1% (30000 человек) до 615 000 пассажиров.

Такие данные корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по сравнению с июлем в августе объем пассажирских перевозок вырос на 6% или на 35 000 человек.

Августовский показатель пассажиропотока стал рекордным для этого месяца за последние 16 лет. Выше он был лишь в августе 2000 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 645 000 пассажиров.

В Эстонии внутренними пассажирскими перевозками по железной дороге с 1 января 2014 года занимается только фирма Elron.