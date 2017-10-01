В Австрии вступил в силу запрет на мусульманские платки

С 1 октября в Австрии официально запрещено носить в общественных местах платки или головные уборы, полностью закрывающие лицо. Речь идет в основном о никабах и бурках.

В соответствии с текстом закона, головной убор должен оставлять лицо открытым от линии волос до подбородка, передает Би-би-си.

Таким образом, на хиджаб (платок, оставляющий лицо открытым) запрет не распространяется.

Помимо традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов под запрет попали медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы. Их, однако, можно носить по медицинским показаниям, во время исполнения профессиональных обязанностей, на народных гуляниях и карнавалах.

Власти страны настаивают, что новый закон направлен на защиту традиционных ценностей Австрии.

Мусульманская община осудила закон, заявив, что лишь незначительное число австрийских мусульманок носит никаб и бурку. Согласно подсчетам, это всего около 150 женщин на всю страну.