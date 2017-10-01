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Сидящий в тюрьме "паэский бомбист" Мярт Рингмаа продолжил судиться с Postimees ({{commentsTotal}})

Эстония
Мярт Рингмаа отрицает свою причастность к взрывам.
Мярт Рингмаа отрицает свою причастность к взрывам. Автор: ERR
Эстония

Приговоренный к 15 годам заключения Мярт Рингмаа, который в народе известен как "паэский бомбист", решил продолжить судебную тяжбу с газетой Postimees из-за опубликованной в 2006 году статьи.

Иск был подан в связи с вышедшей в газете Pärnu Postimees 28 сентября 2006 года статьи под заголовком "Märt Ringmaa hingel on seitse inimelu". 

По оценке Рингмаа, из статьи можно сделать вывод, что по его вине погибли семь человек, а еще шесть получили ранения, хотя на самом деле в суде эти обвинения не подтвердились.

В июне этого года Тартуский уездный суд жалобу Рингмаа отклонил, но заключенный подал на это решение апелляцию Тартуский окружной суд, который вынесет свое решение в январе.

Срок тюремного заключения Рингмаа истекает 11 ноября 2020 года.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек. Однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.

Напомним, что в декабре 2009 года Харьюский уездный суд приговорил Рингмаа за установку двух взрывных устройств и мошенничество к 15 годам тюремного заключения. Рингмаа был признан виновным в установке бомбы в таллиннском районе Ласнамяэ у киоска для сдачи тары (ул. Пунане, 15) 11 апреля 2001 года, а также установке бомбы в доме (ул. Паэ, 23) ночью 19 ноября 2003 года. Обе бомбы были обнаружены и не взорвались.

Кроме того, Рингмаа представил Пенсионному департаменту поддельную трудовую книжку, на основании которой департамент с мая 2001 года по ноябрь 2005 года безосновательно выплатил ему 20 255 крон пенсии.

Полиция безопасности арестовала Рингмаа в качестве подозреваемого по данным преступлениям 11 ноября 2005 года, и с того времени он находится под стражей.

Редактор: Сергей Михайлов

судpostimeesмярт рингмаа


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