Приговоренные к 14 годам тюрьмы за жестокое убийство в Мустамяэ настаивают на оправдании

Приговоренные к 14 годам лишения свободы за жесткое убийство в столичном районе Мустамяэ Владимир Гоголев и Леонид Шестаков настаивают на своем оправдании в Таллиннском окружном суде. Окружной суд вынесет свое решение по апелляциям в конце октября.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, адвокат Гоголева Валерий Гимаев просить оправдать своего подзащитного в убийстве, а в качестве альтернативы ходатайствует о более мягком наказании.

Адвокат Шестакова Илья Сипар просит для своего подзащитного переквалифицировать обвинение с жесткого убийства на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а в качестве альтернативы предлагает направить уголовное дело на рассмотрение в суд первой инстанции в новом судейском составе.

"Окружной суд вынесет решение по апелляциям 31 октября", - добавила Вилу.

13 марта Харьюский уездный суд признал Шестакова и Гоголева виновными в убийстве и приговорил их к 14 годам тюрьмы.

Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде Шестаков и Гоголев до смерти избили своего знакомого Алексея, который проживал по этому адресу.

Убийство было совершено мучительным способом. Обвиняемые наносили Алексею удары по телу и голове руками и ногами, различными предметами, а также прыгали на нем, когда он лежал на полу. Помимо прочего в в прямую кишку жертвы был введен стержнеобразный предмет.

На суде прокурор Наталия Мийлвеэ требовала наказать обвиняемых 14-летним тюремным заключением.