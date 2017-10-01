В октябре около 85 000 одиноких пенсионеров получат пособие в размере 115 евро

Государство в октябре впервые выплатит одиноким пенсионерам пособие в размере 115 евро. Его получат около 85 000 человек.

Согласно инициированному правительством Закону о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении и в Закон о государственном пенсионном страховании , пособие для одиноких пенсионеров начнут получать люди, достигшие пенсионного возраста, которые до выплаты пособия жили в одиночестве в течение шести месяцев и чья нетто пенсия в 2017 году ниже 470 евро (т.е. ниже 1,2-кратной средней пенсии). Данные будут взяты из регистра народонаселения за период с 1 апреля по 30 сентября, передает Балтийская служба новостей.

Пособие будет выплачиваться один раз в год в октябре. Пенсионер не должен самостоятельно ходатайствовать о получении пособия. Его назначает Департамент социального страхования после проверки данных.

При выплате пособия не учитывается, работает ли пенсионер или нет. Также не учитываются другие социальные пособия и доходы. Рабочий доход не учитывается, чтобы стимулировать выход на работу в пенсионном возрасте, в том числе и с частичной нагрузкой.

Пенсионное пособие не облагается подоходным налогом и выплаченные пособия не учитываются в качестве дохода при расчетах, проводимых для выплаты пособий по бедности.

Период выплаты пособия для проживающего в одиночестве пенсионера будет отсчитываться с 1 апреля, сообщил департамент социального страхования.

Советник отдела компенсаций департамента Мерле Сумил-Лаанемаа ранее сказала, что если пенсионер живет в одиночестве в течение более короткого периода, например, с 1 мая, в текущем году он не считается получателем пособия.

"Если пенсионер продолжит жить в одиночестве, пособие он получит в следующем году", - объясняла она.